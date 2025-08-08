Governadores do Sul e Sudeste farão evento pré-COP com foco na Mata Atlântica

Mata Atlântica no Parque Morro do Osso, na zona Sul de Porto Alegre. Félix Zucco / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os governadores do Sul e do Sudeste se reunirão em Curitiba no dia 19 para uma espécie de conferência "pré-COP". No encontro, que ocorrerá durante a 13ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), serão discutidas possíveis pautas em comum entre os Estados para a COP30, com foco em objetivos voltados à preservação da Mata Atlântica.

Entre os governadores integrantes do Cosud estão: Eduardo Leite (PSD-RS), que já confirmou presença à coluna; o anfitrião, Ratinho Jr. (PSD-PR); Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP); Romeu Zema (Novo-MG); Jorginho Mello (PL-SC); Cláudio Castro (PL-RJ) — atual presidente do consórcio —; e Renato Casagrande (PSB-ES).

A ideia é encaminhar um documento ao presidente da Conferência, o embaixador André Corrêa do Lago, e ao governo federal, reforçando a relevância da Mata Atlântica. Já a COP30, que ocorrerá em novembro em Belém (PA), terá como foco principal pautas ligadas à Amazônia.