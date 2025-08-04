"Globalmente, 28 dias letivos por ano são perdidos devido à mudança climática. No Brasil, são 18", diz diretor do Banco Mundial

O governo do Estado promoverá, entre terça (5) e quarta-feira (6), o Seminário Internacional Educação, Mudanças Climáticas e Resiliência. O evento, em Porto Alegre, é organizado pela Secretaria de Educação do RS, em parceria com o Banco Mundial e com apoio técnico do Todos Pela Educação.
A programação inclui a participação de representantes do Japão, Peru, Uruguai, Holanda, Equador, Banco Mundial e Unesco. No primeiro dia, o evento contará com a presença do diretor de Prática em Educação do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, Andreas Blom. A coluna conversou com Blom.
Em um dos painéis, a sua participação tem como tema: Repensando a Resiliência para o Desenvolvimento Inclusivo. O que você dirá neste primeiro momento do evento?
Vivemos em um mundo de constante mudança e cheio de desafios, especialmente no campo do desenvolvimento. Ainda enfrentamos a pobreza, temos o desemprego e a violência persiste. Mas, para superar esses desafios do desenvolvimento, precisamos focar na educação. Precisamos investir em nossas crianças para que elas se tornem produtivas, para que não recorram à violência, consigam empregos e adquiram as habilidades certas. A educação continua sendo uma solução fundamental para o desenvolvimento e isso vale para o mundo todo. O Brasil tem feito um bom trabalho, mas ainda há muito a ser feito. Há muita desigualdade e, particularmente, quero enfatizar a importância de focar na aprendizagem. Esse é o principal foco do Banco Mundial em termos de desenvolvimento: afirmamos que a educação é essencial. Um dos grandes desafios que enfrentamos na educação, especialmente na melhoria da aprendizagem, é a mudança climática. É algo subestimado e que as pessoas não têm priorizado. Tivemos a pandemia de Covid-19, que resultou em mais de um ano e meio de perda de aulas. Mas, na verdade, temos vivido um impacto crescente da mudança climática sobre a educação. E esta é a primeira conferência em larga escala na qual estamos debatendo, junto com o Banco Mundial, os governos e os professores no Brasil, como a mudança climática afeta negativamente a educação e como realmente precisamos fazer mais a respeito. Globalmente, cerca de 28 dias letivos por ano são perdidos devido à mudança climática, por causa de eventos catastróficos. São enchentes, furacões, chuvas intensas, incêndios florestais, ondas de calor. No hemisfério norte, há também a questão da neve. Esses eventos, ano após ano, têm afetado a educação e os resultados de aprendizagem — mas isso não tem sido devidamente tratado. No Brasil, estima-se que cerca de 18 dias letivos por ano sejam perdidos, o que representa 10% do ano escolar, um número bastante significativo. E isso afeta especialmente as regiões mais atingidas, como vimos nas enchentes, o que torna esta conferência tão importante, especialmente por ser realizada no Rio Grande do Sul, que foi fortemente afetado pelas inundações no ano passado. Infelizmente, esse é um exemplo dramático dos danos que a mudança climática pode causar à educação, tanto em termos de aprendizagem quanto na infraestrutura das escolas. Mas isso não acontece só no Brasil, é um problema global. Em Honduras, um país muito vulnerável a furacões, que ainda se recupera dos efeitos do furacão Mitch, que aconteceu há 20 anos e devastou escolas por todo o país. Por isso, precisamos construir escolas mais resilientes. Precisamos de políticas voltadas para situações catastróficas, políticas que protejam as escolas, mas que também possam transformar essas escolas em abrigos para a população local, quando necessário. Precisamos planejar com antecedência, e investir na mitigação dos impactos da mudança climática sobre a educação é absolutamente fundamental.
Um dos objetivos deste evento é refletir sobre como o Estado pode atuar, mesmo com os eventos climáticos, para que educação e as escolas não sejam afetadas. O que você pode trazer de exemplos?
O primeiro ponto a destacar é que a ação precisa ser tomada agora, não quando a enchente já está chegando, é tarde demais. Isso exige tempo de planejamento e é justamente o que aconteceu em muitos lugares. Se você previne e planeja com antecedência, os custos são muito mais baixos do que se esperar até que o problema atinja você. E vemos isso em todo o mundo. Então, mensagem número um: planeje. Isso vai acontecer. Haverá terremotos, haverá enchentes, haverá furacões. Você sabe que esses eventos virão. Portanto, planeje para isso. E é isso que temos feito e apoiado no RS, identificando quais infraestruturas e quais escolas estão em risco. Estamos realizando esse trabalho com o apoio do Japão. Já realizamos seis estudos, em parceria com universidades e secretarias de educação, e avaliamos mais de 12 mil escolas em todo o Brasil. O que descobrimos foi que: 16% das escolas não têm características sustentáveis; 10% não são resilientes — ou seja, estão em risco diante de eventos relacionados à mudança climática, e esses eventos virão; 24% não são inclusivas. Além disso, precisamos investir para tornar as escolas mais voltadas à aprendizagem. Mas, antes, é essencial fazer essas avaliações e identificar com clareza quais escolas não são resilientes, por exemplo, em casos de enchentes, deslizamentos de terra, secas ou ondas de calor. Depois disso, é possível fazer adaptações. Em relação ao calor, por exemplo, não é necessário instalar ar-condicionado. Soluções mais acessíveis, como melhorar a ventilação natural ou trocar o telhado, já trazem resultados. São ações básicas que podem ser feitas com alguns milhares de dólares, não é preciso investir milhões. Mas é necessário agir com antecedência, para garantir a segurança da infraestrutura. Essa é a principal mensagem que queremos reforçar: trabalhar junto às secretarias estaduais para que o planejamento seja feito antes que se torne urgente, o que reduz custos e riscos. Essa é uma ação concreta que pode ser realizada.
Como o Banco Mundial pode ajudar?
Vejo isso de três formas: primeiro, queremos trazer esse tema à maior atenção possível. As pessoas precisam estar cientes, e não apenas no Brasil. Esse é um desafio global que ainda não entrou no radar ou nas prioridades dos formuladores de políticas públicas. Então, o primeiro passo é colocar o tema na agenda, destacando sua importância. Segundo, ajudar na ação prática, oferecendo avaliação técnica sobre o que é necessário. Ou seja, identificar e priorizar: quais escolas estão em risco, quais comunidades podem perder suas escolas ou dias letivos. Essa é uma área em que temos conhecimento técnico acumulado em todo o mundo. Naturalmente, também aprendemos com experiências do Brasil. Podemos compartilhar modelos e exemplos e isso é exatamente o que temos feito no RS e no Brasil como um todo. Terceiro, também podemos oferecer financiamento para ajudar os governos estaduais. Alguns desses estudos, por exemplo, foram financiados por nós sem custo. Mas, se for necessário atuar em maior escala, com investimentos em infraestrutura, podemos apoiar. Estamos trabalhando com alguns governos estaduais, particularmente, por exemplo, com o Mato Grosso, em um projeto de reabilitação de escolas, tornando-as mais resilientes e inclusivas para a aprendizagem. Portanto, temos atuado junto a vários estados e podemos oferecer financiamento aliado à assistência técnica.