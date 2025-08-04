"Globalmente, 28 dias letivos por ano são perdidos devido à mudança climática. No Brasil, são 18", diz diretor do Banco Mundial

Escolas foram fortemente atingidas durante as enchentes de maio de 2024. Jeferson Ageitos / RBS TV

O governo do Estado promoverá, entre terça (5) e quarta-feira (6), o Seminário Internacional Educação, Mudanças Climáticas e Resiliência. O evento, em Porto Alegre, é organizado pela Secretaria de Educação do RS, em parceria com o Banco Mundial e com apoio técnico do Todos Pela Educação.

A programação inclui a participação de representantes do Japão, Peru, Uruguai, Holanda, Equador, Banco Mundial e Unesco. No primeiro dia, o evento contará com a presença do diretor de Prática em Educação do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, Andreas Blom. A coluna conversou com Blom.

Diretor de Prática em Educação do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, Andreas Blom. Arquivo Pessoal / Divulgação

Em um dos painéis, a sua participação tem como tema: Repensando a Resiliência para o Desenvolvimento Inclusivo. O que você dirá neste primeiro momento do evento?

Vivemos em um mundo de constante mudança e cheio de desafios, especialmente no campo do desenvolvimento. Ainda enfrentamos a pobreza, temos o desemprego e a violência persiste. Mas, para superar esses desafios do desenvolvimento, precisamos focar na educação. Precisamos investir em nossas crianças para que elas se tornem produtivas, para que não recorram à violência, consigam empregos e adquiram as habilidades certas. A educação continua sendo uma solução fundamental para o desenvolvimento e isso vale para o mundo todo. O Brasil tem feito um bom trabalho, mas ainda há muito a ser feito. Há muita desigualdade e, particularmente, quero enfatizar a importância de focar na aprendizagem. Esse é o principal foco do Banco Mundial em termos de desenvolvimento: afirmamos que a educação é essencial. Um dos grandes desafios que enfrentamos na educação, especialmente na melhoria da aprendizagem, é a mudança climática. É algo subestimado e que as pessoas não têm priorizado. Tivemos a pandemia de Covid-19, que resultou em mais de um ano e meio de perda de aulas. Mas, na verdade, temos vivido um impacto crescente da mudança climática sobre a educação. E esta é a primeira conferência em larga escala na qual estamos debatendo, junto com o Banco Mundial, os governos e os professores no Brasil, como a mudança climática afeta negativamente a educação e como realmente precisamos fazer mais a respeito. Globalmente, cerca de 28 dias letivos por ano são perdidos devido à mudança climática, por causa de eventos catastróficos. São enchentes, furacões, chuvas intensas, incêndios florestais, ondas de calor. No hemisfério norte, há também a questão da neve. Esses eventos, ano após ano, têm afetado a educação e os resultados de aprendizagem — mas isso não tem sido devidamente tratado. No Brasil, estima-se que cerca de 18 dias letivos por ano sejam perdidos, o que representa 10% do ano escolar, um número bastante significativo. E isso afeta especialmente as regiões mais atingidas, como vimos nas enchentes, o que torna esta conferência tão importante, especialmente por ser realizada no Rio Grande do Sul, que foi fortemente afetado pelas inundações no ano passado. Infelizmente, esse é um exemplo dramático dos danos que a mudança climática pode causar à educação, tanto em termos de aprendizagem quanto na infraestrutura das escolas. Mas isso não acontece só no Brasil, é um problema global. Em Honduras, um país muito vulnerável a furacões, que ainda se recupera dos efeitos do furacão Mitch, que aconteceu há 20 anos e devastou escolas por todo o país. Por isso, precisamos construir escolas mais resilientes. Precisamos de políticas voltadas para situações catastróficas, políticas que protejam as escolas, mas que também possam transformar essas escolas em abrigos para a população local, quando necessário. Precisamos planejar com antecedência, e investir na mitigação dos impactos da mudança climática sobre a educação é absolutamente fundamental.

Um dos objetivos deste evento é refletir sobre como o Estado pode atuar, mesmo com os eventos climáticos, para que educação e as escolas não sejam afetadas. O que você pode trazer de exemplos?

O primeiro ponto a destacar é que a ação precisa ser tomada agora, não quando a enchente já está chegando, é tarde demais. Isso exige tempo de planejamento e é justamente o que aconteceu em muitos lugares. Se você previne e planeja com antecedência, os custos são muito mais baixos do que se esperar até que o problema atinja você. E vemos isso em todo o mundo. Então, mensagem número um: planeje. Isso vai acontecer. Haverá terremotos, haverá enchentes, haverá furacões. Você sabe que esses eventos virão. Portanto, planeje para isso. E é isso que temos feito e apoiado no RS, identificando quais infraestruturas e quais escolas estão em risco. Estamos realizando esse trabalho com o apoio do Japão. Já realizamos seis estudos, em parceria com universidades e secretarias de educação, e avaliamos mais de 12 mil escolas em todo o Brasil. O que descobrimos foi que: 16% das escolas não têm características sustentáveis; 10% não são resilientes — ou seja, estão em risco diante de eventos relacionados à mudança climática, e esses eventos virão; 24% não são inclusivas. Além disso, precisamos investir para tornar as escolas mais voltadas à aprendizagem. Mas, antes, é essencial fazer essas avaliações e identificar com clareza quais escolas não são resilientes, por exemplo, em casos de enchentes, deslizamentos de terra, secas ou ondas de calor. Depois disso, é possível fazer adaptações. Em relação ao calor, por exemplo, não é necessário instalar ar-condicionado. Soluções mais acessíveis, como melhorar a ventilação natural ou trocar o telhado, já trazem resultados. São ações básicas que podem ser feitas com alguns milhares de dólares, não é preciso investir milhões. Mas é necessário agir com antecedência, para garantir a segurança da infraestrutura. Essa é a principal mensagem que queremos reforçar: trabalhar junto às secretarias estaduais para que o planejamento seja feito antes que se torne urgente, o que reduz custos e riscos. Essa é uma ação concreta que pode ser realizada.

Como o Banco Mundial pode ajudar?