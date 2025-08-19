Gestores de mais de 20 cidades de seis Estados irão conhecer o que Porto Alegre fez após a enchente

Secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm. Secretaria municipal do Meio Ambiente,Urbanismo e Sustentabilidade / Divulgação

Depois de sofrer a mais catástrofe climática de sua história, Porto Alegre deseja exportar práticas em inovação e sustentabilidade. Prefeitos e secretários municipais de mais de 20 cidades de seis Estados desembarcam na Capital nesta terça-feira (19) para conhecer as ações realizadas na recuperação pós-enchente. Entre eles, estão gestores de Salvador, Belo Horizonte, Macapá, São José dos Pinhais, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Pelotas.

O workshop "Porto Alegre: Boas Práticas em inovação e sustentabilidade" é uma parceria da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e da Codex, empresa de tecnologia especializada em governança de dados e mudanças climáticas. As atividades ocorrem a partir das 13h no Auditório do Centro de Monitoramento e Contingência Climática.

— A maior enchente da história recente da nossa cidade exigiu uma aceleração na transformação digital no planejamento urbano da cidade, e crise climática evidenciou a urgência de respostas rápidas, baseadas em dados confiáveis e análises integradas. A partir desse desafio, Porto Alegre se estruturou para ampliar nossa capacidade de prevenção, adaptação e resiliência. E é isso que queremos compartilhar com gestores de cidades interessadas em inovação e sustentabilidade — afirma o secretário da Smamus, Germano Bremm.

O workshop está dividido em duas etapas. Na primeira, técnicos das Smamus apresentam como a Capital estruturou um ecossistema de geotecnologia com dados urbanísticos, ambientais e climáticos em plataformas interativas e modelagens 3D.

Entre as soluções desenvolvidas:

— GeoPOA: infraestrutura de dados espaciais desenvolvida de acordo com normas e melhores práticas internacionais para integrar e disponibilizar informações geoespaciais oficiais sobre Porto Alegre.

— DMWeb 2.0: plataforma oficial para a emissão da DMI, consulta e simulação do regime urbanístico.

— Portal de Monitoramento: portal oficial de monitoramento e transparência dos projetos de reconstrução de Porto Alegre pós enchentes.

— Impacto das Cheias: mapas e painéis interativos com simulações do alcance da inundação e seus impactos na infraestrutura.

Na segunda parte, a pauta será voltada à adaptação climática, com apresentação do Plano de Ação Climática e as iniciativas de enfrentamento aos eventos extremos como:

— Monitoramento de nível da água de corpos hídricos via satélite

— Plano de Preparação e Mitigação de Desastres e atualização do Plano de Contingência

— Implementação da estrutura física e operação do Centro de Monitoramento de Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (CEMADEC)

— Sistema de Medição, Monitoramento e Alerta para Riscos Climáticos

- Revitalização do Posto de Comando Móvel da Defesa Civil de Porto Alegre

— Adaptação e melhoria do Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC)

— Programa de Premiação e Certificação em Sustentabilidade Ambiental