Gaúcha integra grupo de brasileiros que tentará chegar a Gaza por mar

Gabi Tolotti também é chefe de gabinete da deputada estadual Luciana Genro (PSOL). Psol RS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A presidente do PSOL-RS, Gabi Tolotti, integrará a delegação brasileira que participará da Global Sumud Flotilla, uma missão que navegará com barcos em direção à Faixa de Gaza para fornecer ajuda humanitária aos palestinos. Ela será a única gaúcha a integrar o grupo.

Diferentemente das flotilhas anteriores — que contaram com a participação dos ativistas Thiago Ávila e da sueca Greta Thunberg —, desta vez serão diversos barcos partindo simultaneamente em uma ação coordenada em mais de 40 países. As embarcações levarão comida e suprimentos médicos para serem entregues à população local.

Os primeiros barcos da Global Sumud Flotilla partem de Barcelona no sábado (31). Os demais sairão da Itália, da Tunísia e de outros portos, com previsão de chegada a Gaza por volta do dia 13 de setembro.