Futuro partido de Kim Kataguiri terá candidato ao governo do RS

O deputado federal por São Paulo Kim Kataguiri, que iniciou sua trajetória no Movimento Brasil Livre (MBL) na esteira dos protestos de 2014, atualmente está no União Brasil, porém está de malas prontas com destino a um novo partido: o Missão. A nova sigla, que reunirá ideais e pensamentos do MBL, terá candidato à presidência e ao governo do RS.

O grupo tem se mobilizado desde 2023 em torno da criação do novo partido. Recentemente, anunciaram ter atingido as assinaturas necessárias para o registro. Em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (18), contou que já está com malas prontas.

— Estarei no partido Missão. Finalmente temos nosso partido, podemos defender programaticamente nossas ideias em um projeto institucional e não em um balaio de gato que são os partidos do centrão. O União tem eu e mais 14 de oposição. Tem outros 30 que são do governo, tem ministro, então não tem programa, não tem militância, não tem um caminho de país que quer seguir e que as pessoas se unem por causa disso. E nosso partido tem isso e justamente por isso que já estou pronto para partir para a Missão, para o nosso partido.

Sobre o pleito de 2026, afirmou que não será o candidato à presidência por não ter idade mínima para concorrer ao cargo, porém que o Missão terá candidato à majoritária nacional e no RS.

— Teremos candidato a presidência da República, devemos fazer o anúncio no final do ano, em alguns Estados teremos candidato a governador, inclusive no RS.