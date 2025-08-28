Furacão Katrina, há 20 anos: a tragédia que eu vi

Biloxi, no Mississipi, cidade no caminho do Katrina, em 2005. Rodrigo Lopes / Agencia RBS

Nesta semana, os Estados Unidos lembram os 20 anos da tragédia provocada pelo furacão Katrina, que submergiu, em 2005, 80% da cidade de New Orleans e matou mais de 1,8 mil pessoas. Zero Hora esteve lá, cobrindo a tragédia na zona de desastre.

O texto a seguir foi extraído do meu livro "Guerras e Tormentas - Diário de um Correspondente Internacional" (Besouro Box, 2011), produzido a partir da cobertura feita pelo Grupo RBS.

Com o carro convertido em hotel, eu precisava manter uma organização mínima que garantisse a continuidade da cobertura - e a minha própria sobrevivência. Diariamente, percorria cerca de 300 quilômetros até encontrar um posto de combustível para abastecer o veículo ou um restaurante de beira de estrada funcionando para comprar comida e água. Não saber ao certo a localização desses estabelecimentos era o que mais me angustiava. Menos pela comida - o calor do sul dos EUA e a adrenalina despejada no meu sangue pela odisseia mantinha a fome à distância. Mas gasolina isso não poderia faltar. Em um raio de 800 quilômetros em torno de New Orleans não havia rede de apoio disponível. Quando encontrava um posto de combustível aberto, eram filas que duravam de duas a três horas.

Aos poucos, a região de desastre se convertia em zona militar. Pressionado pela opinião pública, o governo Bush começara a fazer aquilo que deveria ter feito antes de o Katrina chegar ao território americano: retirar sua população de área de risco. No quarto dia depois da tragédia, quem não houvesse saído por bem, sairia por mal, retirado à força de casa por policiais e militares. Cerca de 8 mil moradores resistiram em New Orleans, muitos por causa de seus animais de estimação, como Edward. Equipes de resgate não retiravam os bichos. Levavam apenas gente. Muitas vezes, ao circular pelas ruas abandonadas, ouvi o latido de cães por detrás de portas trancadas.

Com o decreto de zona militar em vigor, qualquer cidadão que fosse encontrado nasa ruas sem identificação seria detido. Eta uma tentativa de os polciais colocarem alguma ordem ao caos - e, sobretudo, conter os saques. No país que inventara a rede mundial de computadores, abria-se um buraco negro sobre o sul dos EUA, onde as comunicações eram muito difíceis.

Quando não havia gasolina ou internet, os postos pelo caminho funcionavam ao menos como porto seguro. Neles, eu bebia água e sentava para escrever as reportagens. Sem internet, na maioria das vezes, o jeito era telefonar para a redação e ditar o texto.