"Foi impactante ver de perto a dimensão do desastre": o que a enviada especial da Holanda viu no RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Após a enchente de maio de 2024 no RS, entes governamentais de Porto Alegre e do Estado iniciaram tratativas com representantes da Holanda para troca de informações, o que incluiu trabalhos no Estado e até uma missão internacional à Holanda.
Nesta semana, a enviada especial para Assuntos Internacionais da Água dos Países Baixos, Meike van Ginneken, esteve em Porto Alegre. Entre as atividades, foram realizadas visitas a locais diretamente impactados pelas enchentes, além de espaços onde ocorrem obras para aumentar o nível de proteção da cidade. Também foi feito um percurso de barco pelo Guaíba.
— O principal objetivo foi ver com os próprios olhos o que aconteceu após as enchentes de 2024 e o que tem sido feito desde então, bem como o planejamento de futuras ações de resiliência — afirmou à coluna.
Para Meike, duas coisas chamaram a atenção durante a visita: uma percepção pessoal e uma profissional.
— Do ponto de vista humano, foi muito impactante ver de perto a dimensão do desastre. Conversar com as pessoas e perceber o quanto ainda há medo da água. Como profissional da água, o que se destacou foi perceber que Porto Alegre está em um momento de transição: passou da resposta emergencial, como a retirada de entulhos e os primeiros reparos, para um novo estágio, que exige planejamento de longo prazo.
Entre as parcerias entre o RS e a Holanda, a especialista destaca a possibilidade de cooperação entre governos — federal, estadual e municipal — além de empresas, o que permitirá a troca de conhecimento.
— O que me deixa mais entusiasmada é ver outras parcerias florescendo. A Universidade TU Delft, por exemplo, está desenvolvendo um projeto na região do bairro Arquipélago, em Porto Alegre. Empresas holandesas estão colaborando com soluções técnicas, desde consultorias até implementação de tecnologias de proteção contra enchentes.