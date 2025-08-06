"Foi impactante ver de perto a dimensão do desastre": o que a enviada especial da Holanda viu no RS

Enviada especial para Assuntos Internacionais da Água dos Países Baixos, Meike van Ginneken, em Tânia Meinerz / NBSO Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após a enchente de maio de 2024 no RS, entes governamentais de Porto Alegre e do Estado iniciaram tratativas com representantes da Holanda para troca de informações, o que incluiu trabalhos no Estado e até uma missão internacional à Holanda.

Nesta semana, a enviada especial para Assuntos Internacionais da Água dos Países Baixos, Meike van Ginneken, esteve em Porto Alegre. Entre as atividades, foram realizadas visitas a locais diretamente impactados pelas enchentes, além de espaços onde ocorrem obras para aumentar o nível de proteção da cidade. Também foi feito um percurso de barco pelo Guaíba.

— O principal objetivo foi ver com os próprios olhos o que aconteceu após as enchentes de 2024 e o que tem sido feito desde então, bem como o planejamento de futuras ações de resiliência — afirmou à coluna.

Para Meike, duas coisas chamaram a atenção durante a visita: uma percepção pessoal e uma profissional.

— Do ponto de vista humano, foi muito impactante ver de perto a dimensão do desastre. Conversar com as pessoas e perceber o quanto ainda há medo da água. Como profissional da água, o que se destacou foi perceber que Porto Alegre está em um momento de transição: passou da resposta emergencial, como a retirada de entulhos e os primeiros reparos, para um novo estágio, que exige planejamento de longo prazo.

Entre as parcerias entre o RS e a Holanda, a especialista destaca a possibilidade de cooperação entre governos — federal, estadual e municipal — além de empresas, o que permitirá a troca de conhecimento.