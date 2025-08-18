FIRS terá bate papo sobre livro de história de famílias imigrantes no Brasil

Autor do livro, escritor e jornalista Fabio Steinberg. Fabio Steinberg / LinkedIn Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) receberá, nesta quinta-feira (21), o escritor e jornalista Fabio Steinberg para um bate-papo sobre o livro Travessias (Ipê das Letras). O encontro será no auditório da FIRS, às 17h30min.

A obra de Steinberg conta a trajetória de imigrantes entre o início e a metade do século 20. Apesar de se debruçar sobre a história de imigrantes judeus, a obra tem caráter universal. O livro busca destacar a diversidade, a esperança e a importância das raízes e memórias na construção de um futuro para as gerações seguintes.

A personagem Hana, nascida em uma família rica em Varsóvia, expressa frustração ao ver seus planos ambiciosos não se concretizarem. A filha Rivka, que chegou a São Paulo ainda muito pequena, registra seu cotidiano e expectativas. Outro personagem, Natan, descreve a vida de menino pobre em uma aldeia da Bessarábia, sua adaptação e seu progresso no Rio de Janeiro.

Obra de Steinberg conta a trajetória de imigrantes no Brasil. Ipê das Letras / Reprodução