Fim do voto pelo correio? Saiba o que Trump quer mudar nas regras eleitorais dos EUA

Um dos diferenciais das eleições nos Estados Unidos — assim como na Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, entre outros —, o voto por correio pode estar com os dias contados. Isso porque o presidente Donald Trump afirmou, no sábado (30), que vai assinar uma ordem executiva para alterar essa e outras regras do sistema eleitoral norte-americano.

Trump declarou na rede social Truth Social que os eleitores deveriam utilizar apenas cédulas de papel e defendeu restrições ao voto por correspondência. Além disso, afirmou que pretende assinar uma ordem executiva que exija identificação obrigatória do eleitor.

“Identificação do eleitor deve fazer parte de cada voto. SEM EXCEÇÕES! Farei uma Ordem Executiva para esse fim!!! Além disso, sem votação por correio, exceto para aqueles que estão muito doentes e para os militares distantes. USE APENAS CÉDULAS DE PAPEL!!!”, escreveu Trump em uma publicação.

Ainda no início de agosto, o republicano já havia prometido promover mudanças nas regras eleitorais para as eleições legislativas de 2026.

Histórico de contestação

Aliás, não é a primeira vez que Trump questiona o sistema eleitoral dos EUA. Em 2020, por exemplo, contestou — sem apresentar provas — o resultado da eleição em que foi derrotado pelo democrata Joe Biden, alegando fraude generalizada.