Exposição fotográfica na Praça da Alfândega vai mostrar resiliência do povo gaúcho durante a enchente 

Imagens passam a mensagem da resiliência do povo gaúcho. Isabelle Rieger / Memorial das Águas - Solidariedade e Reconstrução / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Praça da Alfândega, no coração de Porto Alegre, receberá a partir das 15h deste sábado (9) a segunda exposição do projeto Memorial das Águas - Solidariedade e Reconstrução. Com curadoria de Marcos Monteiro, esta edição terá como tema "Resiliência" e apresentará 80 imagens capturadas por 27 fotógrafos, registrando os impactos da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

A mostra permanecerá aberta ao público 24 horas por dia até 11 de setembro, com entrada franca. A primeira edição, dedicada ao tema "Voluntariado", recebeu mais de 40 mil visitantes. O projeto contempla cinco exposições no total — três em Porto Alegre e duas em Pelotas —, todas realizadas entre julho e dezembro de 2025 em locais que foram submersos durante a catástrofe.

Entre os fotógrafos participantes estão Anelise Ferreira, Ário Gonçalves, Beto Martinez, Camila Mendes, Cláudia Brandão, Claus Canddie, Douglas Fischer, Felipe Campal, Gabriel Vieira, Gustavo Vara, Isabelle Rieger, Jane Cassol, Jorge Lansarin, José R. Costa, Jussara Moreira, Kathy Esposito, Leandro Abreu, Marco Resende, Margaret Abreu, Nádia Santos, Nina Pulita, Paulo Guerra, Paulo Rossi, Rafael Rosa, Rogério Soares, Rosana Duzzo e Sílvia Pozza.