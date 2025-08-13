Expectativa para a retomada e a internacionalização do Festival de Cinema de Gramado

Evento encerra em 23 de agosto. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Inicia nesta quarta-feira (13) um dos grandes eventos que coloca o Rio Grande do Sul no calendário nacional — e até internacional — do mundo das artes: o Festival de Cinema de Gramado.

Realizado há 53 anos de forma ininterrupta — durante a pandemia, o evento ocorreu online e, após a enchente, em formato reduzido —, o Festival espera reunir milhares visitantes neste ano. As expectativas estão altas, pelo menos para Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia responsável pela realização do evento.

— Vai ser espetacular, porque é um Festival da retomada. Ele nunca deixou de acontecer, mesmo na pandemia, com a versão online, e no ano passado, em função da limitação do número de voos e assentos em aeronaves, nós não conseguimos trazer os curta-metragistas nacionais, os documentaristas. Então, este ano, a gente volta com tudo, com toda força.

A estrutura já está pronta para receber os visitantes. Segundo Rosa, a Rua Coberta terá 16 telões transmitindo ao vivo tudo o que acontece no tapete vermelho e no Palácio dos Festivais, onde ocorrem as principais atividades. Já a Praça Major Nicoletti receberá programações paralelas, além da tradicional Calçada da Fama.

— Entre as novidades, destaca-se o 1º Festival de Cinema Estudantil Nacional, fruto de uma parceria entre Gramadotur, Secretaria de Educação e o projeto EducaVídeo, que há anos forma jovens cineastas em escolas municipais.

Internacionalização em alta

A projeção internacional do Festival ganha ainda mais força em 2025. Recentemente, o evento foi homenageado no Festival do Cinema Brasileiro de Paris, em meio às comemorações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França. Além disso, Rosa destaca parcerias estratégicas, como com o Festival de Cartagena, o mais antigo da América Latina.

— Nós já temos acertado, através de um protocolo de intenção, que no próximo ano nossa internacionalização acontecerá no Festival de Cartagena: premiados em Gramado em 2025 participarão do evento em abril lá. Outro acordo importante foi fechado com o Festival de Cinema de Málaga, na Espanha. O melhor curta-metragem nacional e o melhor gaúcho premiados aqui também concorrerão em Málaga.

Também ganha destaque o Gramado Film Market, que segue como um hub de negócios, movimentando milhões em negociações entre produtores e compradores internacionais. Nesta edição, o evento contará com representantes da França e de Los Angeles.