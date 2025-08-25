Ex-governador vai à Câmara de Vereadores em evento que marca os 64 anos da Campanha da  Legalidade

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Câmara de Vereadores de Porto Alegre será palco, nesta terça-feira (26), de uma sessão solene em comemoração aos 64 anos da Campanha da Legalidade. Entre os convidados está o ex-governador Olívio Dutra.
Proposto pelo vereador Pedro Ruas (PSOL), o evento tem como objetivo celebrar o aniversário do movimento político liderado pelo ex-governador Leonel Brizola em defesa da posse do então vice-presidente, também gaúcho, João Goulart.
A sessão será realizada no Plenário Ana Terra da Câmara Municipal, a partir das 19h.
Também foi inaugurada nesta segunda-feira (25) uma exposição no saguão da Câmara com os principais momentos da Campanha da Legalidae.