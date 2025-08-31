EUA vão proibir entrada vitalícia de quem apresentar documentos falsos durante solicitação de visto

Medida faz parte de uma série de ações do governo americano para restringir acessos ilegais aos EUA. Taiga / stock.adobe.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou, neste sábado (30), que pessoas que apresentarem documentos falsos no processo de solicitação de visto para entrada nos Estados Unidos terão o acesso ao país proibido de forma vitalícia.

A publicação feita nas redes sociais do órgão diplomático afirma que a medida é uma ação para combater fraudes e coibir a imigração ilegal.

“Aqueles que cometerem fraude de visto serão proibidos de entrar no país por toda a vida. Uma nação sem fronteiras não é uma nação”, diz um trecho da publicação.

A medida faz parte de um conjunto de ações para restringir o acesso de estrangeiros aos EUA. Recentemente, o governo americano passou a exigir que solicitantes de visto de estudante ou intercâmbio mantenham seus perfis em redes sociais em modo público durante o processo de análise.

Além disso, no início do mês passado, foi anunciado que manifestações de “antiamericanismo” passarão a ser consideradas como critério na avaliação de pedidos de visto e outros benefícios migratórios.