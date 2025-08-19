EUA passarão a analisar "antiamericanismo" para liberar vistos de imigrantes

Governo afirmou que está atualizando as orientações no Manual de Políticas Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA. Taiga / stock.adobe.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês) divulgou nesta terça-feira (19) que passará a analisar o que chama de "antiamericanismo" como critério na hora de avaliar solicitações de visto e outros benefícios para imigrantes.

O comunicado divulgado no site do governo dos EUA afirma que o órgão está atualizando as orientações do Manual de Políticas do USCIS sobre os fatores que os agentes consideram em certas solicitações de benefícios.

Segundo o órgão, os vistos serão negados em casos em que um estrangeiro tenha "endossado, promovido, apoiado ou de outra forma defendido as opiniões de uma organização ou grupo terrorista, incluindo aqueles que apoiam ou promovem ideologias ou atividades antiamericanas, terrorismo antissemita e organizações terroristas antissemitas, ou que promovam ideologias antissemitas".

Leia Mais Grávida e com planos de ir para os EUA? Vistos podem ser negados

"Os benefícios da América não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas. O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA está comprometido em implementar políticas e procedimentos que erradiquem o antiamericanismo e em apoiar a aplicação de medidas rigorosas de triagem e verificação na maior extensão possível”, disse o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser, em nota do governo.