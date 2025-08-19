Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Nova medida
Notícia

EUA passarão a analisar "antiamericanismo" para liberar vistos de imigrantes

Governo negará, por exemplo, casos em que um estrangeiro tenha defendido opiniões de uma organização ou grupo terrorista

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS