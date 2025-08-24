EUA passam a exigir redes sociais públicas para vistos de estudante e intercâmbio

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou em suas redes sociais, na manhã deste domingo (24), que, a partir de agora, solicitantes de visto de estudante ou intercâmbio — categorias F, M ou J — deverão ajustar a configuração de privacidade de todas as suas redes sociais para o modo "público".
O objetivo do governo norte-americano é facilitar a verificação de alguns requisitos exigidos por lei e o monitoramento das redes sociais para a liberação dos vistos aos solicitantes.
"Essa medida facilita as verificações exigidas por lei para confirmar sua elegibilidade para entrar nos EUA.", diz um trecho da publicação.
A medida já havia sido anunciada pelos EUA em junho. Desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro, endurecer as regras para a entrada de estrangeiros em território norte-americano tem sido uma de suas bandeiras.
Recentemente, os EUA também anunciaram que passarão a verificar o "antiamericanismo" como critério na análise de solicitações de visto e outros benefícios para imigrantes. Ainda neste mês, o governo americano informou que pedidos de visto feitos por grávidas poderão ser negados caso os agentes consulares identifiquem indícios de que a intenção seja dar à luz em território estadunidense — o que facilitaria a obtenção da cidadania para o filho.