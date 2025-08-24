EUA passam a exigir redes sociais públicas para vistos de estudante e intercâmbio

Objetivo do governo norte-americano é facilitar a verificação das redes socias. Porthus Junior / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou em suas redes sociais, na manhã deste domingo (24), que, a partir de agora, solicitantes de visto de estudante ou intercâmbio — categorias F, M ou J — deverão ajustar a configuração de privacidade de todas as suas redes sociais para o modo "público".

O objetivo do governo norte-americano é facilitar a verificação de alguns requisitos exigidos por lei e o monitoramento das redes sociais para a liberação dos vistos aos solicitantes.

"Essa medida facilita as verificações exigidas por lei para confirmar sua elegibilidade para entrar nos EUA.", diz um trecho da publicação.

A medida já havia sido anunciada pelos EUA em junho. Desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro, endurecer as regras para a entrada de estrangeiros em território norte-americano tem sido uma de suas bandeiras.