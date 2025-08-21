EUA emitem alerta para que americanos não viajem para a Venezuela

Publicação feita no X da Embaixada. @usembassyve / Reprodução X

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela emitiu, nesta quinta-feira (21), um alerta para que cidadãos americanos não viajem para a Venezuela. A recomendação ocorre em meio a uma crise diplomática entre os EUA e o governo de Nicolás Maduro.

O alerta, publicado no perfil X do corpo diplomático, afirma:

"O Governo dos Estados Unidos adverte qualquer cidadão estadunidense ou residente nos Estados Unidos a não viajar ou permanecer na Venezuela devido a graves riscos, como detenção arbitrária, tortura durante a prisão, terrorismo, sequestro, práticas policiais injustas, crimes violentos e distúrbios civis. Se você tiver conhecimento de algum cidadão estadunidense detido na Venezuela, entre em contato com @ACSBogota@state.gov."

Nesta semana, a movimentação naval dos EUA no Caribe, que havia elevado a tensão com a Venezuela na última semana, foi interrompida devido a riscos meteorológicos. Os navios de guerra que se deslocavam à costa do país da América do Sul suspenderam sua missão e retornaram à base naval de Norfolk, na Virgínia, por causa do furacão Erin, que alcançou categoria 5 no fim de semana.