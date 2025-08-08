Estudantes de Gramado têm dia de “minissecretários de saúde”

Cerca de 60 alunos participaram das atividades. João Alves / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

No último dia de atividades do 34º Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (COSEMS/RS), realizado nesta sexta-feira (8), um destaque especial foi dedicado às crianças. Cerca de 60 alunos do quarto ano da escola Senador Salgado Filho, de Gramado, participaram do evento como "minissecretários de saúde".

Durante a atividade, as crianças circularam pelo congresso, participaram de dinâmicas e aprenderam — de forma lúdica e prática — sobre a importância do SUS e dos cuidados com a saúde pública.

O evento, que reuniu 470 secretários municipais de saúde e um público total de 2,5 mil pessoas, teve como tema SUS que Cuida, Gestão que Reconstrói: Novos Caminhos para um Rio Grande que Refloresce!.