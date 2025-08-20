No Chile, Ernani Polo apresenta modelo para atração de investimentos para o RS

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo , participou nesta quarta-feira (20) de um painel internacional sobre atração de investimentos para o Rio Grande do Sul . O evento ocorreu em Los Ángeles, na região de Biobío, no Chile .

Polo apresentou o case do modelo de comitê de governança criado no Estado para o projeto da expansão da CMPC, que é o maior da história do Rio Grande do Sul (R$ 27 bilhões). O comitê reúne secretarias, órgãos governamentais e prefeituras, para o monitoramento e governança em tempo real das ações. 2024 foi o ano com o maior volume de investimentos privados no Estado: mais de R$ 100 bilhões.