"Entender a importância de medidas de mitigação com antecedência", diz arquiteto japonês que trabalha com mudanças climáticas

Presidente do escritório de Arquitetura e Planejamento Gendaikeikaku, Nobuhiro Imai. Gustavo Peres / Seduc RS

Durante o Seminário Internacional Educação, Mudanças Climáticas e Resiliência, promovido pela Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul na última semana, especialistas debateram os impactos das alterações climáticas no sistema educacional. O evento contou com a participação do arquiteto Nobuhiro Imai, presidente do escritório de Arquitetura e Planejamento Gendaikeikaku , que apresentou a palestra Adaptação da Infraestrutura Escolar para Mitigação de Enchentes.

Você desenvolveu modelos que relacionam o custo e o tipo de reparos para casas danificadas por enchentes com a profundidade da água. Como esses parâmetros poderiam ser aplicados a situações como a do Rio Grande do Sul, onde bairros inteiros ficaram submersos por semanas?

Tenho me dedicado a pesquisas sobre a investigação e medidas de prevenção contra danos causados por enchentes em residências, que têm ocorrido com frequência no Japão, há cerca de sete anos. Junto com pesquisadores do Building Research Institute, realizei cálculos de profundidade de enchente, custos de danos, de reparos e de medidas preventivas para edifícios residenciais, lojas, clínicas, escritórios, restaurantes e outros estabelecimentos. Embora as diferenças estruturais entre os edifícios residenciais japoneses e brasileiros possam resultar em profundidades de enchente e custos de danos variados, especulo que a correlação entre o aumento da profundidade da enchente e os custos mais elevados de danos é um fator comum. A maioria dos desastres de enchente no Japão envolve durações de inundação de aproximadamente um a dois dias, portanto, aplicar diretamente esse parâmetro a regiões onde a inundação persiste por várias semanas pode não ser apropriado. Em casos de inundação que duram várias semanas, os custos provavelmente serão significativamente maiores. Isso ocorre porque, quanto mais tempo a inundação continuar, maiores serão os danos, mais difícil será restaurar as áreas afetadas e mais despesas adicionais de subsistência serão incorridas durante a evacuação. No Japão, chove muito durante o verão, criando um ambiente quente e úmido propício ao crescimento de mofo, por isso há o costume de trocar de sapatos ao entrar em casas e escolas de Ensino Fundamental e Médio. A altura do piso do primeiro andar de edifícios residenciais e escolas é tipicamente definida aproximadamente 50 centímetros acima do nível do solo, portanto, os danos causados por inundações com profundidades de 50 centímetros ou menos são relativamente mínimos. No Brasil, onde a altura do piso do primeiro andar está mais próxima do nível do solo, estima-se que mesmo profundidades de inundação rasas possam causar danos significativos em comparação com o Japão. No entanto, mesmo que a aplicação direta não seja possível, acredito que é importante destacar tais parâmetros. Vamos supor vários modelos residenciais típicos em áreas afetadas por enchentes, calcular os danos à estrutura do edifício e os custos de reparo em intervalos regulares (por exemplo, a cada 10 ou 20 centímetros) da profundidade da enchente e combinar isso com os danos estimados aos bens domésticos com base em sua colocação para calcular o valor dos danos por profundidade de enchente. Por outro lado, calcularemos o mesmo valor de dano assumindo a implementação de medidas de prevenção contra enchentes em edifícios residenciais e determinaremos o efeito de mitigação de danos. Ao mesmo tempo, o custo de implementação dessas medidas é calculado. Se informações sobre a frequência de ocorrência para cada profundidade de enchente estiverem disponíveis, elas podem ser usadas para estabelecer uma política de prevenção razoável, considerando a probabilidade de ocorrência de danos, o valor esperado dos danos, o custo das medidas de prevenção e o efeito de mitigação de danos. Em nossa pesquisa, confirmamos que o custo adicional de elevar ligeiramente a altura da fundação ao construir uma casa unifamiliar no Japão não é tão alto quanto o esperado, mas tem um efeito significativo na redução do valor dos danos durante inundações frequentes de baixo nível. Apesar das diferenças nos parâmetros das casas no Japão e no Brasil, acredito que mostrar a probabilidade de inundação, os custos dos danos, os custos das medidas de prevenção e os efeitos de mitigação de danos antecipadamente para a localização e estrutura das casas de cada região é útil como informação básica para medidas de mitigação de danos para casas em cada região. Ao divulgar esses parâmetros, os proprietários de edifícios podem entender a importância de adotar medidas de mitigação de danos com antecedência. Em comparação com casas de concreto armado, as casas de madeira tradicionalmente são difíceis de proteger contra infiltração de água, por isso medidas como elevar o nível do piso do primeiro andar foram tomadas. Além disso, facilitar a recuperação pós-enchente tem sido uma prioridade. No entanto, as casas recentes costumam usar materiais de isolamento sensíveis à água, tornando os reparos pós-enchente mais desafiadores do que nas casas tradicionais. Isso tornou o desenvolvimento de estratégias de mitigação de danos um desafio técnico.

Em sua pesquisa, você identifica padrões "mínimos" ou "essenciais" para reparos após uma enchente. Quais são os elementos estruturais mais críticos a serem avaliados em residências afetadas pelas enchentes?

No Japão, os danos por enchentes geralmente envolvem rápidos aumentos no nível d'água que causam inundações, seguidos por uma redução dos níveis em um ou dois dias. Os residentes normalmente evacuam para abrigos, casas de parentes ou amigos antes da inundação ou, em casos de alagamentos rasos, buscam refúgio no segundo andar de suas casas. Quando o alerta de enchente é suspenso e a água recua, se a integridade estrutural da residência não foi significativamente danificada por correntes fortes ou detritos flutuantes, os moradores frequentemente decidem retornar por própria conta. Nesse momento, a existência de cômodos habitáveis e limpos no segundo andar ou outras áreas não atingidas pela enchente, assim como a disponibilidade de água, eletricidade e banheiros funcionais, são fatores-chave para decidir pelo retorno. Quanto às fontes de calor para cozinhar, fogões portáteis a gás podem ser utilizados, portanto não são considerados essenciais. Em relação às condições ambientais da estrutura residencial em si, pressupõe-se que a limpeza das áreas internas inundadas e o descarte de itens domésticos danificados pela água que não possam ser reutilizados já tenham sido concluídos. Secar e desinfetar as áreas alagadas para prevenir o crescimento de mofo é crucial para mitigar riscos secundários à saúde. Entretanto, se houver cômodos limpos e não atingidos no segundo andar, muitos casos priorizam o retorno ao lar enquanto implementam medidas de limpeza, secagem e desinfecção paralelamente. Nesses cenários, é importante isolar as áreas contaminadas com cortinas de lona plástica para evitar que o ar contaminado penetre nas áreas limpas onde os moradores retornaram. Porém, se a casa inteira foi inundada, é necessário aguardar a conclusão da limpeza, secagem e desinfecção de todos os cômodos, a restauração do interior dos ambientes minimamente necessários e o reparo das instalações residenciais antes do retorno. No Japão, as causas de danos por água são principalmente chuvas prolongadas no verão e precipitações intensas concentradas por tufões no início do outono. No caso de chuvas prolongadas, os danos à infraestrutura (eletricidade, água e gás) são relativamente menores, e mesmo que ocorram interrupções temporárias de energia, geralmente são resolvidas rapidamente. Já no caso de tufões, podem ocorrer danos aos componentes estruturais dos edifícios, como telhados e paredes danificadas por ventos fortes. Também há casos de grandes apagões devido a danos nas linhas de transmissão. Situações são diferentes quando deslizamentos de terra ocorrem por chuvas intensas. O Japão tem um terreno montanhoso, e muitas residências são construídas em encostas, frequentemente em áreas onde o desenvolvimento urbano não garantiu segurança suficiente. Nesses casos, as casas podem sofrer danos catastróficos à sua integridade estrutural, exigindo realocação ou retorno somente após grandes reparos ou reconstrução.

Sabemos que muitas famílias no RS perderam tudo e não podem arcar com reformas completas. Seu estudo delineia caminhos de reparo mais econômicos e eficazes. Que orientações práticas sua pesquisa poderia oferecer a essas populações vulneráveis?

No Japão, muitas pessoas sofreram danos graves com as recentes enchentes e, em particular, idosos sem renda não conseguem arcar com os custos dos reparos, frequentemente limitando-se a reparos mínimos. Nesses casos, medidas emergenciais como a remoção de itens domésticos danificados pela enchente que não podem ser reutilizados, a limpeza do interior e exterior da casa e outros esforços de limpeza são frequentemente realizados logo no início com a ajuda de familiares, parentes, amigos e voluntários, sem custo. No entanto, os reparos subsequentes do interior e das instalações dependem de haver financiamento próprio suficiente ou se a cobertura por danos causados por enchentes está incluída no seguro contra incêndio, entre outros fatores, e a situação varia muito dependendo da disponibilidade de recursos. Em residências de idosos sem renda além da aposentadoria, há casos em que uma restauração adequada não é possível, e eles são forçados a continuar vivendo em moradias danificadas. Os reparos mínimos realizados são aqueles necessários para condições essenciais de vida, como a remoção de materiais difíceis de reutilizar e que podem representar riscos à saúde se não forem tratados, especificamente: a remoção de materiais de isolamento à base de fibra, como lã de vidro, que absorveram água contaminada dentro das paredes; a remoção de "tatami" (revestimento tradicional de piso à base de plantas) que absorveu água lamacenta e não pode ser descontaminado; a substituição de materiais de isolamento; a instalação de revestimentos baratos em paredes e pisos removidos; a substituição de armários de cozinha feitos de materiais suscetíveis a danos causados pela água; a substituição de materiais de piso e acessórios que deformaram e não podem ser reutilizados após a enchente. Itens que podem ser lavados, secos e desinfetados para reutilização continuam a ser usados, mesmo que tenham pequenos danos ou descoloração. É importante remover, limpar e secar itens domésticos não reutilizáveis o mais rápido possível após a enchente para suprimir a progressão da deterioração estrutural e minimizar o escopo dos reparos necessários. Além disso, embora o uso de ventiladores para secagem seja eficaz, é difícil para as vítimas de desastres adquirirem esse tipo de equipamento. Portanto, é desejável que exista um sistema em que esses equipamentos sejam preparados antecipadamente por comunidades locais ou empresas de construção de moradias e emprestados prontamente às vítimas de desastres após o término da enchente.

No Japão, existem incentivos para adaptações arquitetônicas e impermeabilização em áreas propensas a enchentes. Você acredita que medidas preventivas similares poderiam ser implementadas no Sul do Brasil, mesmo em comunidades de baixa renda?

Muitos desses sistemas envolvem a instalação de painéis impermeáveis para aberturas, com subsídios cobrindo metade dos custos de instalação, e o valor máximo varia conforme o município. Além disso, em alguns poucos municípios, existem sistemas que subsidiam metade dos custos para elevar o nível do piso térreo de edifícios residenciais. Também participei de pesquisas sobre medidas preventivas contra enchentes para edifícios residenciais existentes. Em relação às casas unifamiliares de madeira, que são propensas a danos por enchente no Japão, confirmei que as residências existentes têm muitos pontos potenciais de entrada de água, tornando difícil impedir que a água entre no interior. Embora elevar o piso térreo seja uma medida eficaz, também é custoso, por isso não se tornou uma prática comum, e há poucos casos de implementação. No entanto, acredito que tais programas de subsídio podem ter um certo efeito na promoção de medidas contra enchentes ao aumentar a conscientização sobre os riscos adequados e a eficácia das medidas preventivas. O que é necessário é organizar tecnicamente métodos apropriados de prevenção contra enchentes adaptados às características estruturais das residências em cada região, fornecer diretrizes técnicas para garantir uma implementação eficaz e preparar ferramentas que permitam avaliar quais métodos são eficientes, organizando informações como profundidade da enchente, frequência de ocorrência, custos das medidas, eficácia das medidas, valores disponíveis de subsídio e a vida útil restante planejada das residências existentes elegíveis para as medidas. Sob uma perspectiva de medidas preventivas, é portanto extremamente importante ter cobertura para enchentes no seguro contra incêndio, e aumentar a conscientização sobre sua eficácia e importância é crucial. Nesse caso, considera-se importante fornecer mapas de risco que indiquem os perigos de enchentes, comunicar a extensão desses riscos e demonstrar os custos esperados dos danos em caso de enchente, assim como os custos e benefícios do seguro. Parece viável combinar medidas físicas como estruturas e materiais de construção eficazes na mitigação de danos por enchente, adaptados ao risco de enchente da região, à estrutura das moradias e ao estilo de vida. com medidas operacionais, como o uso dos cômodos e a disposição de itens domésticos importantes e estabelecer um sistema de incentivo correspondente a essas medidas. Aqui também, acredito que é importante organizar e comunicar claramente quais medidas são eficazes com base na profundidade e frequência esperadas de enchentes em cada área, a fim de aumentar a eficácia do sistema de incentivo.

Por fim, você acredita que o Brasil, assim como o Japão, deveria investir mais em sistemas de apoio técnico e financeiro para orientar as famílias no processo de reconstrução pós-enchente, evitando reparos inseguros ou mal executados? Qual papel a engenharia e as políticas públicas deveriam desempenhar nesse processo?