Encontro entre Noboa e Lula interrompe hiato de quase 18 anos da última visita de um presidente do Equador ao Brasil

Presidente Lula e o equatoriano Daniel Noboa. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Apesar das diferenças políticas, o presidente Lula recebeu o líder equatoriano, Daniel Noboa, nesta segunda-feira (18) em Brasília, em um encontro que marcou a reaproximação das relações bilaterais após quase 18 anos sem visitas presidenciais do Equador ao Brasil.

Durante o encontro, Lula destacou que a reunião representa um novo capítulo nas relações política, comercial, cultural e tecnológica entre os dois países. O brasileiro enfatizou a importância de ampliar o comércio bilateral e reafirmou que o fortalecimento dos laços com as nações sul-americanas constitui prioridade para o governo brasileiro.

Como resultado da visita, foram firmados memorandos de entendimento em diversas áreas, incluindo combate à fome e à pobreza, cooperação em inteligência artificial e capacitação profissional em infraestrutura de computação de alto desempenho. Os acordos também abrangem o desenvolvimento de políticas públicas para agricultura familiar, agropecuária sustentável, desenvolvimento rural, transição agroecológica, circuitos curtos de comercialização, sistemas públicos de abastecimento alimentar, expansão da agricultura orgânica e redução de perdas e desperdício de alimentos.