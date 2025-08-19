Em imagens, os bastidores da reunião histórica que buscou definir o futuro da Ucrânia

Oito líderes mundiais frente a frente com Donald Trump. The White House / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Há imagens que ficam para a história e, certamente, as cenas registradas no interior da Casa Branca na segunda-feira (18) estão entre elas.

A reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e os líderes europeus em busca de um cessar-fogo para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia colocou, no mesmo recinto, autoridades de diferentes ideológicas políticas.

Nesta terça-feira (19), a Casa Branca divulgou novas fotos do encontro. Em uma delas, vê-se o gabinete oficial de Trump e, ao redor da mesa, os nove líderes. À direita, o mapa da Ucrânia, com a mancha da ocupação russa.

Encontro ocorreu no Salão Oval da Casa Branca. The White House / Reprodução

As imagens mostram o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o presidente da França, Emmanuel Macron; o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky; e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Mark Rutte.