Em audiência na Câmara, Senge-RS faz críticas a projeto de concessão parcial do Dmae

Convidada pelo vereador Mauro Pinheiro (PP) a expor seus argumentos na comissão especial da Câmara Municipal que acompanha o processo de concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a direção do Sindicato dos Engenheiros do Estado (Senge-RS) apontou uma visão crítica ao projeto da prefeitura.

O presidente da entidade, Cezar Henrique Ferreira, recomendou cuidado com a modelagem no BNDES, ressaltou aspectos positivos da presetação do serviço do Dmae no passado, citou desestruturação do órgão e apresentou exemplos pelo mundo onde o serviço realizado pela gestão privada apresentou problemas.

— Em princípio, somos a favor em áreas estratégicas, como ambiente, energia, saneamento e água, o Estado tem de comandar o processo — disse Ferreira.

Ele manifestou a posição do Senge durante audiência da comissão nesta quarta-feira (20) na Câmara.

O dirigente sugere modelo de PPPs como alternativa, no qual o município mantém a regulação.

Pinheiro, que presidente a comissão, considerou as críticas positivas e diz compartilhar da preocupação segundo a qual a concessão ocorreria antes da assinatura do contrato com a futura concessionária. Ele prevê que o relatório dos trabalhos será apresentado até o final de setembro, antes da votação do projeto em plenário.