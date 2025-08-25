Eleição na Bolívia amplia presença da direita, mas esquerda ainda lidera na América do Sul

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O segundo turno da eleição na Bolívia está marcado para o dia 19 de outubro, contudo como o pleito será disputado por dois candidatos de direita, já é possível dizer que o fato vai mudar o mapa político da América do Sul.
Luis Arce, atual presidente de esquerda e ex-aliado de Evo Morales — que ficou fora do pleito de 2025 — passará a faixa presidencial ou para Rodrigo Paz ou para Jorge "Tuto" Quiroga, ambos candidatos de direita.
Assim, o número de países liderados por presidentes de direita na América do Sul aumentará para cinco, já os de esquerda perde um, passando para sete líderes das nações.