Eleição na Bolívia amplia presença da direita, mas esquerda ainda lidera na América do Sul

Candidatos do segundo turno na Bolívia, Rodrigo Paz e Jorge "Tuto" Quiroga. AIZAR RALDES,MARTIN BERNETTI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O segundo turno da eleição na Bolívia está marcado para o dia 19 de outubro, contudo como o pleito será disputado por dois candidatos de direita, já é possível dizer que o fato vai mudar o mapa político da América do Sul.

Luis Arce, atual presidente de esquerda e ex-aliado de Evo Morales — que ficou fora do pleito de 2025 — passará a faixa presidencial ou para Rodrigo Paz ou para Jorge "Tuto" Quiroga, ambos candidatos de direita.

