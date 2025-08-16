Documentário que retrata a trajetória política das eleições de 2022 até 8 de Janeiro chega a Porto Alegre

Trecho do documentário com imagens do ato de 8 de janeiro de 2023. NO CÉU DA PÁTRIA NESSE INSTANTE / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Estreou no Brasil nesta quinta-feira (14) e chega neste fim de semana à Cinemateca Paulo Amorim, em Porto Alegre, o documentário No Céu da Pátria Neste Instante. A obra, da cineasta e documentarista Sandra Kogut, retrata a trajetória do período político vivido pelo Brasil nas eleições de 2022 até os ataques de 8 de Janeiro de 2023.

— Ele acompanha o ano eleitoral de 2022 por meio de um grupo de personagens muito diferentes, que estão em lugares distintos do Brasil e em lados opostos do espectro político, pessoas envolvidas com a eleição de alguma maneira. E a obra também vive o 8 de Janeiro com esses personagens. Então, é um registro desse momento, mas através dessas figuras — afirmou Sandra à coluna.

De acordo com Sandra, o documentário propõe uma reflexão sobre o momento atual da sociedade brasileira.

— Acho que não poderíamos estar lançando esse filme num momento mais oportuno, porque, na verdade, o que vemos ali no filme continua muito vivo, muito presente. Ao mesmo tempo, temos uma eleição vindo no ano que vem e dominando o debate público. Acho que é um belo convite à reflexão e ao debate. É um tipo de filme que, por retratar um momento histórico crucial, ganha mais camadas e complexidade com o passar do tempo — explicou.

Na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana, a obra será exibida entre 14 a 20 de agosto, às 19h. Nas segunda-feira não há sessões.