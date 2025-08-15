Devido a diárias caríssimas de hospedagem, Sebastião Melo avalia não participar da COP30, em Belém

Melo reconsidera ida à Belém, durante COP30. Cesar Lopes / PMPA

Abismado com os altíssimos preços para hospedagem em Belém, no Pará, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, já repensa a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorre em novembro.

As passagens estão compradas para, além do prefeito, o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, e assessores. Mas, até agora, não há garantia de hospedagem.

Um hotel simples em Belém está cobrando entre R$ 5 mil e R$ 7 mil a diária.

- Queria ir à COP30 em razão de tudo que Porto Alegre viveu. Mas temos uma diária de mil reais. Ou seja, estamos reavaliando, já não sei se vou - disse Melo à coluna.