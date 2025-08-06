Deputado gaúcho integra missão federal à China para troca de experiências em reconstrução

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, e deputado Paulo Pimenta. Marcio Pinheiro / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT) participará de uma missão oficial do governo federal à China entre os dias 11 e 16 de agosto, para conhecer experiências de reconstrução do país asiático. Nesta terça-feira (5), o parlamentar, acompanhado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes — que vai liderar a comitiva — reuniu-se com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para acertar os detalhes da viagem, que já inicia na quinta-feira (7).

A comitiva percorrerá as cidades de Pequim e Xangai, além das províncias de Jiangsu e Guangdong, onde cumprirá uma agenda institucional focada no fortalecimento da cooperação internacional e na promoção do desenvolvimento regional.

Durante a missão, serão observadas experiências chinesas em políticas de desenvolvimento territorial; reuniões com o Fundo de Cooperação Sul-Sul para captação de recursos destinados à reconstrução do RS; e encontros com representantes do Banco do Brics e de empresas chinesas.

De acordo com Pimenta, o convite para integrar a comitiva partiu do MIDR em reconhecimento ao seu trabalho à frente das ações de reconstrução no Estado após as enchentes de maio de 2024. O deputado participará da missão com o objetivo de atrair investimentos estratégicos para o território gaúcho.