Deputada federal cobra informações sobre avião militar dos EUA que pousou no RS

Imagens mostram a Receita Federal em contato com a tripulação da aeronave. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) encaminhou um ofício na quarta-feira (20) aos ministérios da Defesa e dos Portos e Aeroportos, exigindo informações sobre a entrada de um avião militar dos EUA no espaço aéreo brasileiro. Na noite da última terça-feira (19), uma aeronave da Força Aérea americana pousou no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre.

A deputada exige informações como:

a justificativa oficial para a autorização de entrada da aeronave em espaço aéreo brasileiro;

se houve solicitação formal do governo norte-americano para tal operação;

a natureza da missão da aeronave;

quem eram os ocupantes da aeronave e qual a sua identificação oficial;

se houve transporte ou desembarque de carga ou equipamentos.

Os ministérios têm até 30 dias para responder aos requerimentos. Também assinam o ofício os deputados do PSOL Sâmia Bomfim e Glauber Braga.

A coluna conversou com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que confirmou que as autoridades brasileiras foram informadas sobre a missão diplomática. A Polícia Federal e a Receita Federal também atuaram no atendimento da tripulação. A GRU Airport, concessionária do aeroporto de Guarulhos — segundo destino da aeronave, em São Paulo —, informou que o pouso foi autorizado pelo Ministério da Defesa.