De olho na COP30 na Amazônia, carta de governadores do Sul e Sudeste vai elencar importância da Mata Atlântica 

De olho na COP30 que será realizada na Amazônia, os governadores do Sul e do Sudeste se reunirão nesta terça-feira (19) para a 13ª edição do Cosud — grupo dos sete Estados. No encontro, que ocorrerá durante a Conferência da Mata Atlântica, será assinada a Carta de Curitiba, documento que elencará as principais demandas para a preservação do bioma — segundo maior do país, que cobre grande parte dos Estados participantes.

A Carta de Curitiba tem como objetivo consolidar as principais demandas e propostas do grupo sobre temas ambientais estratégicos. O documento será encaminhado à presidência da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém (PA) em novembro.

Estarão presentes os governadores Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD) do Paraná; Jorginho Mello (PL) de Santa Catarina; Eduardo Leite (PSD) do Rio Grande do Sul; Tarcísio de Freitas (Republicanos) de São Paulo; Cláudio Castro (PL) do Rio de Janeiro; Romeu Zema (Novo) de Minas Gerais; e Renato Casagrande (PSB) do Espírito Santo.