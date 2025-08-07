De janeiro a julho, fundo Reconstrói RS já liberou R$ 3,7 milhões para empresas atingidas pela enchente de 2024

Cidades com maior número de beneficiados incluem Venâncio Aires, Três Passos, Porto Alegre, Santo Ângelo e Canoas. Duda Fortes / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Reconstrói RS, fundo que oferece crédito facilitado com juros abaixo do mercado e sem exigência de garantias, já liberou R$ 3,7 milhões para empresas entre janeiro e julho de 2025. Os recursos são destinados a negócios que ainda sofrem os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul.

O valor é parte de uma parceria dentro do Fundo Retomada RS, fruto de uma cooperação entre o programa Estímulo — criado em São Paulo em 2020 para ajudar empresas durante a pandemia — e o Reconstrói RS, operado pela Federasul. Além dos R$ 3,7 milhões já repassados, há R$ 15,5 milhões em pedidos pré-aprovados, com recursos disponíveis para todo o Estado.

Como funciona

Através da Federasul, empreendedores de 30 cidades já foram beneficiados, com um valor médio de R$ 89 mil por operação de crédito. Entre os atendidos, 92% estão em regiões de baixa renda, 23% conseguiram acesso a crédito pela primeira vez e 26% são mulheres empreendedoras. As cidades com maior número de beneficiados incluem Venâncio Aires, Três Passos, Porto Alegre, Santo Ângelo e Canoas.