Custos da COP30 assustam autoridades; entenda como funciona a participação das delegações

Belém (PA) será a cidade-sede da Conferência, que ocorrerá em novembro. Rafael Medelima / COP30 Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O impasse diante dos altos preços das acomodações em Belém (PA) para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas — a COP30 — vem se arrastando há meses. Porém, um sinal de alerta foi aceso diante do anúncio do presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, que não virá à Conferência devido aos "custos particularmente altos".

O problema, no entanto, não é novo. Na semana passada, durante uma reunião entre os organizadores e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), foi apresentada uma carta assinada por 25 países solicitando a transferência do local do evento.

Imediatamente, na sexta-feira (1º), o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, afirmou que não há um "plano B" e que Belém possui estrutura adequada para receber o evento, ainda que reconheça os preços abusivos das hospedagens. Nesta quarta-feira (6), durante audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, Corrêa do Lago reforçou: "Eu tenho dito que não há plano B. O plano B é B de Belém."

A coluna conversou com integrantes da equipe operacional da COP, que explicaram como funcionam os convites e a participação dos países no evento: ao todo, 198 nações são partes da UNFCCC, órgão responsável pela organização da conferência. Por esse motivo, não é necessário que esses países recebam um convite formal do país sede — sua participação é automática e prevista, já que são membros da Convenção. Cabe a cada delegação apenas confirmar sua presença à ONU, que então repassa a informação ao anfitrião, no caso, o Brasil.

Além disso, a ausência de um chefe de Estado não significa que o país estará ausente. É o caso da Áustria: embora o presidente não venha, o país será representado por sua equipe de negociadores, incluindo o ministro do Meio Ambiente, Norbert Totschnig, que já confirmou presença.

No entanto, a medida é vista com apreensão por alguns especialistas. Para Andrea Santos, do Programa de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ, que já participou de 20 edições da Conferência e estará na COP30, a situação pode contribuir para um esvaziamento do evento e comprometer o consenso nas negociações climáticas.

— Era para estarmos focados no avanço da agenda climática e na implementação das ações — disse ela à coluna — A sinalização de não vinda de um chefe de Estado de um país desenvolvido por conta da exploração nos valores de hotéis é muito ruim. Os países menos desenvolvidos estão revoltados e pressionando a presidência da COP30 para mudar de lugar. Vários afirmam que, se a COP30 acontecer ali, não terá legitimidade — afirmou.

Medidas para contornar o problema

Na segunda-feira, o secretário extraordinário do governo federal para a COP30, Valter Correia da Silva, sugeriu que o Brasil pode solicitar à ONU um aumento nos valores repassados para custear a hospedagem de algumas delegações participantes. Atualmente, a diária em Belém é fixada em US$ 149, enquanto em São Paulo e no Rio de Janeiro os valores são de US$ 234 e US$ 229, respectivamente. A organização da COP30 confirmou que existe a possibilidade, mas ainda não foi formalizada.

