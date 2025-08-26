Crises com Israel e EUA demonstram que diplomacia não está funcionando

Por diferentes motivos, as relações entre o Brasil e dois parceiros históricos andam sofrendo fricções: com os Estados Unidos e com Israel. Os EUA foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, em 1822, e, apesar de momentos de maior ou menor proximidade, as relações de Estado foram mantidas em alto nível. A tentativa de envolvimento do governo Donald Trump na política brasileira e a imposição de tarifas são apenas o ponto mais visível de divergências ideológicas que se anunciavam desde a eleição do republicano.
Em mais de seis meses de mandato, Trump indicou mais de 60 embaixadores no exterior, mas a representação em Brasília está sem titular desde janeiro, desde que Elizabeth Bagley deixou o posto.
No caso de Israel, as relações também são consolidadas. O Brasil teve participação importante na fundação do Estado judeu, inclusive com o envolvimento de um gaúcho, Oswaldo Aranha, que presidiu a assembleia-geral da ONU que definiu a partilha da Palestina, em 1947.
Nesta terça-feira (26), o governo israelense retirou a indicação para ter um novo embaixador em Brasília, após um impasse provocado pela decisão do governo Lula de segurar o agrément (aval) ao nome do diplomata Gali Dagan para o posto. Com isso, o país fica sem representação desse nível no Brasil, o que indica a intenção de manter o relacionamento em um nível diplomático inferior. O Brasil também está sem embaixador em Tel Aviv, desde que chamou de volta no ano passado Frederico Meyer.
A decisão foi uma resposta ao fato de o diplomata ter sido chamado ao Museu do Holocausto e exposto a uma reprimenda pública pelo então chanceler israelense, Israel Katz, depois que Lula comparou os ataques na Faixa de Gaza ao Holocausto.
Os tensionamentos — e, mais do que isso, a ausência de embaixadores — demonstram que a diplomacia não está funcionando ou cumprindo a missão para qual existe: garantir o diálogo, aparar arestas, reduzir danos e evitar as armas.