Crises com Israel e EUA demonstram que diplomacia não está funcionando

Jornal The Times of Israel aborda crise diplomática entre Tel Aviv e Brasília Print The Times of Israel / Reprodução

Por diferentes motivos, as relações entre o Brasil e dois parceiros históricos andam sofrendo fricções: com os Estados Unidos e com Israel. Os EUA foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, em 1822, e, apesar de momentos de maior ou menor proximidade, as relações de Estado foram mantidas em alto nível. A tentativa de envolvimento do governo Donald Trump na política brasileira e a imposição de tarifas são apenas o ponto mais visível de divergências ideológicas que se anunciavam desde a eleição do republicano.

Em mais de seis meses de mandato, Trump indicou mais de 60 embaixadores no exterior, mas a representação em Brasília está sem titular desde janeiro, desde que Elizabeth Bagley deixou o posto.

No caso de Israel, as relações também são consolidadas. O Brasil teve participação importante na fundação do Estado judeu, inclusive com o envolvimento de um gaúcho, Oswaldo Aranha, que presidiu a assembleia-geral da ONU que definiu a partilha da Palestina, em 1947.

Nesta terça-feira (26), o governo israelense retirou a indicação para ter um novo embaixador em Brasília, após um impasse provocado pela decisão do governo Lula de segurar o agrément (aval) ao nome do diplomata Gali Dagan para o posto. Com isso, o país fica sem representação desse nível no Brasil, o que indica a intenção de manter o relacionamento em um nível diplomático inferior. O Brasil também está sem embaixador em Tel Aviv, desde que chamou de volta no ano passado Frederico Meyer.

A decisão foi uma resposta ao fato de o diplomata ter sido chamado ao Museu do Holocausto e exposto a uma reprimenda pública pelo então chanceler israelense, Israel Katz, depois que Lula comparou os ataques na Faixa de Gaza ao Holocausto.