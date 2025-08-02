COP30: Belém não será Dubai, nem deveria ser

Nos últimos dias, a notícia de que 25 países solicitaram a transferência da sede da COP30 de Belém para outra cidade acendeu um alerta vermelho. A motivação principal é clara — e escandalosa: o abuso nos preços de hospedagem. Diárias em hotéis simples ultrapassam a casa dos R$ 7 mil, um valor que beira o inacreditável e compromete o princípio básico de uma conferência que se pretende ampla, inclusiva e acessível, como reiterou em nota o governo brasileiro.
O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, foi enfático: não há plano B. A COP será em Belém. Reconheceu, no entanto, a gravidade da situação e informou que o governo busca alternativas para garantir hospedagem a preços mais justos. Mas o episódio revela um dilema entre o espírito da COP e os interesses de mercado.
A menos de cem dias do início do evento, cogitar a mudança de sede seria um desrespeito com as milhares de pessoas que já compraram passagens, reservaram hospedagem e organizaram suas agendas com base na realização da COP em Belém. Além disso, jogaria por terra anos de preparação, centenas de milhões em investimentos públicos e, principalmente, o principal ativo simbólico desta conferência: sua realização no coração da Amazônia.
A COP30 não será uma cúpula genérica em uma capital global. Foi pensada para ser uma conferência conectada ao território mais estratégico do planeta no debate climático — a floresta amazônica. Sobretudo, um gesto de reconhecimento à importância do bioma, à cultura amazônica e à urgência de se ouvir quem vive a floresta por dentro. Retirar a COP de Belém agora seria não apenas um retrocesso logístico, mas uma derrota política e simbólica. A ganância de alguns setores da hotelaria não pode contaminar o esforço coletivo de preparar uma reunião histórica. Belém não é Dubai, sede da COP28 — e nem deve ser.