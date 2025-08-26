Consulado do Brasil em Lisboa emite alerta a brasileiros que vivem em Portugal

Antes, migrantes de países lusófonos podiam pedir o visto depois de ter encontrado o emprego em Portugal. TTstudio / adobe.stock

O Consulado Geral do Brasil em Lisboa emitiu na segunda-feira (25) um alerta aos brasileiros que vivem em Portugal devido ao início das operações da recém-criada unidade da polícia responsável por fiscalizar a presença de migrantes no país europeu.

Entre as responsabilidades da chamada Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (Unef) estão processos de expulsão e afastamento coercitivo de imigrantes.

A mensagem da representação diplomática, feita no Instagram, recomenda que os brasileiros portem sempre documento de identificação que comprovem sua situação legal no país.

O Consulado-Geral em Lisboa recomenda à comunidade brasileira:

— Portar sempre documento de identificação válido em seus deslocamentos em vias públicas;

— Portar sempre cópia ou fotografia dos originais de documentos que comprovem sua ligação com Portugal, como autorização de residência, comprovante de manifestação de interesse, extratos de descontos e pagamentos à Seguridade Social, decisão judicial para agendamento de atendimento na AIMA, contratos de trabalho, recibos verdes, etc;

— Em caso de abordagem, colaborar sempre com as autoridades portuguesas, que são obrigadas por lei a se identificar;

— Em caso de detenção, após a instauração de processo de afastamento coercitivo junto à AIMA ou UNEF, o imigrante brasileiro tem direito de apresentar provas de sua vinculação cotidiana com Portugal, bem como de contestar judicialmente a detenção. Para tanto, caso necessário, pode solicitar a nomeação de advogado público e eventual dispensa de custas junto do Serviço Social ou da Loja do Cidadão mais próxima de sua residência.