Como será o salão de baile de R$ 1 bilhão que Trump quer construir na Casa Branca

Salão contará com espaço para 650 pessoas sentadas. McCrery Architects/The White House / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou na última semana que construirá um salão de baile na Casa Branca. A construção começará em setembro, com expectativa de encerramento antes do final do mandato do presidente Trump. O espaço terá 8,4 mil metros quadrados e irá custar US$ 200 milhões — o equivalente a mais de R$ 1 bilhão.

O novo salão de baile terá capacidade para 650 pessoas sentadas. O atual espaço usado na Casa Branca, o Salão Leste, comporta 200 convidados. O novo espaço ficará na Ala Leste, fora do prédio principal da sede do governo.

Leia Mais As tarifas secundárias e sanções a outros ministros: no que ficar de olho a partir de agora em ações de Trump

O escritório responsável pela obra é o McCrery Architects, conhecido por seus projetos arquitetônicos clássicos. A equipe de construção será liderada pela Clark Construction e a equipe de engenharia pela AECOM.

As imagens destacam o estilo clássico escolhido por Trump, com colunas, luminárias, teto, janelas e arcos com detalhes em dourado clássico.

"A Casa Branca é um dos edifícios mais belos e históricos do mundo, mas atualmente não pode sediar grandes eventos em homenagem a líderes mundiais e outros países", diz trecho do comunicado do governo americano.