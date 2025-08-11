Como está a Síria oito meses após a queda de Bashar al-Assad

AAREF WATAD / AFP

O regime de Bashar al-Assad foi derrubado na Síria em 8 de dezembro de 2024, após 50 anos de poder exercido por sua família. Com isso, completaram-se oito meses de governo provisório sob a liderança de Ahmed al-Sharaa e, desde então, o país enfrenta grandes desafios políticos.

Segundo Issam Menem, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais e pesquisador do Núcleo de Pesquisa sobre as Relações Internacionais do Mundo Árabe da UFRGS, a Síria vive uma situação politicamente delicada e crítica em termos de segurança. De acordo com o pesquisador, a saída de al-Assad deixou um grande vácuo político e securitário no país.

— A questão da segurança interna é bastante crítica, e vejo isso como resultado da institucionalização da figura e do movimento que al-Sharaa representa — afirma Menem. — Ele tem um passado marcado por flertes com o fundamentalismo e o terrorismo. Desde sua ascensão ao poder, muitos analistas já alertavam para o risco de perseguição às minorias religiosas e étnicas na Síria, o que vem se confirmando nos últimos meses.

Al-Sharaa é líder do Hayat Tahrir al-Sham (HTS), grupo rebelde islâmico que ganhou força após a queda do regime de al-Assad. O pesquisador destaca que o novo líder nomeou diversos agentes públicos com histórico no HTS, além de familiares para postos de alto escalão. Embora anteriormente tenha tido vínculos com a Al-Qaeda, não há informações concretas sobre a manutenção desses laços. Ainda assim, minorias étnicas e religiosas temem uma reaproximação com ideais extremistas.

— Não só essas minorias, mas também os países da região demonstram preocupação, pois o fortalecimento desse movimento religioso mais fundamentalista pode abrir brechas para que outros grupos extremistas se fortaleçam. Isso ocorre não apenas por compartilharem visões ideológicas, mas também por interesses geopolíticos e pela falta de uma postura militar mais rígida contra tais grupos.

Desde a chegada de al-Sharaa ao poder, segundo Menem, igrejas cristãs vêm sendo atacadas, assim como comunidades alauítas na costa síria. Há registros de mais de mil mortos nos combates nas regiões afetadas, além de confrontos recentes contra grupos de muçulmanos drusos.

Reconstrução

Com 90% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, o maior desafio é reerguer o país em termos de infraestrutura e estabilidade política.

— Há promessas de investimentos robustos por parte de países da Península Arábica. O governo transitório tem se apoiado fortemente nessa aproximação com o Golfo — explica Menem. — A Síria hoje é um dos países mais pobres do mundo, e muitos refugiados ainda relutam em retornar, por não enxergarem perspectivas de uma vida digna.

Menem pondera que ainda é difícil traçar um panorama claro da opinião pública diante do cenário atual, mas observa que Al-Sharaa conta com uma base social que legitima sua liderança:

— Por outro lado, minorias como curdos, drusos, alauítas e cristãos ainda encaram o governo com desconfiança, embora estejam envolvidos em negociações por acordos de pacificação.

Atualmente, o governo tenta implementar um projeto de Estado-nação, já que parte do território continua sob controle de grupos curdos e dezenas de facções armadas:

— O governo não detém o monopólio da força. Embora tente controlar regiões sensíveis, a autonomia de grupos fundamentalistas que atuaram durante a guerra civil permanece alarmante. A tensão sectária é, hoje, um dos pontos mais críticos na Síria.