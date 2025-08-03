Comando Militar do Sul envia tropas para Operação Atlas na região Amazônica 

Caminhões-prancha do 3º Batalhão de Suprimento, de Nova Santa Rita, transportam viaturas blindadas. Comando Militar do Sul / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Comando Militar do Sul (CMS) iniciou, na sexta-feira (1º), o deslocamento de tropas e viaturas rumo à região Amazônica para participar da Operação Atlas. O exercício, que envolverá ações conjuntas do Exército, da Marinha e da Força Aérea, terá desdobramentos em Roraima e seguirá até 11 de outubro.

Os comboios partiram de Cruz Alta (RS) e Curitiba (PR) em direção a Boa Vista (RR), em um deslocamento terrestre de mais de 6,7 mil quilômetros.

Do Estado, caminhões-prancha do 3º Batalhão de Suprimento, de Nova Santa Rita, transportam viaturas blindadas da Artilharia Divisionária da 3ª Divisão de Exército, como os obuseiros M109 e os blindados M113. De Curitiba, partiu um comboio da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada.

No próximo dia 21, terá início o deslocamento de tropas de engenharia, composta por militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de Cachoeira do Sul, na região Central, e do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, de São Gabriel, na Fronteira.