Com máquinas de escrever, ferramentas e objetos históricos, Rede Marista celebra 125 anos e inaugura Centro de Memória

Ferramentas utilizadas nas atividades de Formação do Campo. Rede Marista / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Rede Marista celebrou, neste sábado (2), 125 anos de atividades no Rio Grande do Sul. Entre as ações alusivas à data, a instituição inaugurou o Centro de Espiritualidade e Memória Marista (CEMM), em Bom Princípio, no Vale do Caí, local onde teve início a missão dos Irmãos Maristas no Sul.

A criação do Centro está relacionada ao movimento de valorização do patrimônio histórico e espiritual Marista. No espaço, que será aberto ao público a partir de segunda-feira (4), os visitantes poderão conferir conteúdos, obras e objetos representativos de diferentes fases da educação gaúcha.

Entre os itens expostos estão máquinas de escrever, computadores antigos, lousas, vestimentas estudantis e guias escolares do início do século passado, materiais esportivos, instrumentos musicais, além de textos e materiais visuais.

Histórico

Há 125 anos, a missão no Sul do país foi iniciada a partir de um pedido do bispo da então Diocese do Rio Grande do Sul, Dom Cláudio Ponce de Leon, ao Instituto Marista, na França, para qualificar o Ensino Básico local — na época restrito às séries iniciais e, em algumas regiões, lecionado em alemão.

Com a aprovação da Congregação, uma comitiva foi formada, composta por três Irmãos Maristas — Weibert, Marie Berthaire e Jean Dominici. Em 2 de agosto de 1900, os missionários chegaram a Bom Princípio, conduzidos por integrantes da comunidade local.

A primeira aula foi realizada em uma pequena escola paroquial, organizada em duas salas da Igreja Matriz do município, com uma turma de 40 estudantes. Menos de três anos depois, em 4 de fevereiro de 1903, foi inaugurado o primeiro espaço de ensino próprio: o Colégio Sagrado Coração de Jesus.