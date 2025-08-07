Com documentos do século 19, exposição conta história dos 190 anos da Assembleia do RS

Linha do tempo mostrando os principais acontecimentos da política do Estado. Lauro Alves / ALRS Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Como parte das comemorações pelos 190 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o parlamento gaúcho está recebendo visitantes na exposição Tempo e Reflexão, que apresenta um acervo documental sobre a trajetória da instituição desde sua fundação em 1835. Montada no Memorial do Legislativo, a mostra já está aberta para visitação em caráter experimental, com previsão de inauguração oficial nas próximas semanas.

No espaço, o visitante pode conferir documentos originais do século 19, incluindo atas e anais parlamentares desde dezembro de 1835, além de fotografias históricas que registram momentos marcantes da vida política gaúcha. A exposição conta ainda com uma linha do tempo interativa, objetos simbólicos da história do Estado, painéis informativos sobre as contribuições da Assembleia e diversos recursos audiovisuais, como vídeos institucionais e infográficos.

Um dos destaques é a seção dedicada à educação política, com painéis sobre democracia e sistema eleitoral, incluindo uma urna eletrônica cedida pelo TRE-RS para simulação de votação. Em homenagem aos 120 anos de Érico Veríssimo, está sendo realizada até dezembro uma votação para escolher o personagem mais popular da trilogia O Tempo e o Vento.