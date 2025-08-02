Cidade da Advocacia terá palestra internacional sobre inteligência artificial

Edição de 2025 volta a ser realizada no Cais Embarcadero. Sérgio Trentini / OAB-RS,Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Entre as atrações da edição de 2025 da Cidade da Advocacia, evento que reunirá a advocacia gaúcha entre 5 e 9 de agosto em Porto Alegre, esta a palestra do professor da Universidade de Washington (EUA), Ryan Calo. O especialista abordará o tema Regulamentação da Inteligência Artificial.

O evento é promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil do RS (OAB-RS) e pela Caixa de Assistência dos Advogados do RS (CAA-RS). A palestra de Calo será no palco Multiverso, um espaço voltado à inovação e às transformações digitais na advocacia.

A Cidade da Advocacia de 2025 pretende reunir milhares de profissionais e estudantes de Direito no Cais Embarcadero. Em 2024, mais de 20 mil pessoas participaram do evento.