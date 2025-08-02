Cidade da Advocacia terá palestra internacional sobre inteligência artificial

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Entre as atrações da edição de 2025 da Cidade da Advocacia, evento que reunirá a advocacia gaúcha entre 5 e 9 de agosto em Porto Alegre, esta a palestra do professor da Universidade de Washington (EUA), Ryan Calo. O especialista abordará o tema Regulamentação da Inteligência Artificial.
O evento é promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil do RS (OAB-RS) e pela Caixa de Assistência dos Advogados do RS (CAA-RS). A palestra de Calo será no palco Multiverso, um espaço voltado à inovação e às transformações digitais na advocacia.
A Cidade da Advocacia de 2025 pretende reunir milhares de profissionais e estudantes de Direito no Cais Embarcadero. Em 2024, mais de 20 mil pessoas participaram do evento.
A programação contará, também, com nomes como Leandro Karnal, Fernando Schüler e Dado Schneider. Além disso, dezenas de advogados e advogadas especialistas conduzirão painéis práticos para atualização profissional.