Chanceler de Israel publica foto de Lula como marionete de líder supremo do Irã

@Israel_katz / Reprodução X

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, criticou o presidente Lula devido aos últimos posicionamentos do governo brasileiro sobre o conflito na Faixa de Gaza.

Na publicação, o chanceler o classificou Lula como antissemita e "apoiador do Hamas". Katz publicou uma imagem em que o presidente brasileiro aparece ligado por fios ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, sugerindo que o brasileiro seria uma marionete do governo iraniano.

Na segunda-feira (25), o governo israelense desistiu de indicar um novo embaixador para a representação em Brasília, ao não receber o aval brasileiro para a nomeação do diplomata Gali Dagan. Com isso, o Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou que vai "rebaixar" as relações diplomáticas com o Brasil, já que o Itamaraty ignorou a indicação de um novo embaixador.

Israel havia indicado o diplomata em janeiro para assumir a embaixada em Brasília. Porém, para exercer a atividade, é necessária a concessão de uma autorização do Brasil, chamada de "agrément".

Resposta do Brasil

O Itamaraty, em resposta, publicou no início da tarde desta terça-feira no X que o Ministro da Defesa de Israel profere "ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o Presidente Lula".