Chance de cessar-fogo na Ucrânia? No que prestar atenção no encontro entre Trump e Putin

Em um encontro cercado por mistérios, Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem, pela primeira vez, desde o início da Guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia. Há todo um simbolismo rondando os bastidores da cúpula: a começar pelo local, uma antiga base americana da época da Guerra Fria no Alasca.

O território gélido é o ponto mais próximo entre Estados Unidos e Rússia - basta cruzar o Estreito de Bering. O Alasca também foi comprado dos russos pelos americanos em março de 1867.

A realização da reunião naquele naco de terra favorece a viagem de Putin ao Ocidente. O avião com sua delegação cruzou apenas o território russo para chegar ao Alasca. O presidente que deu a ordem para a invasão da Ucrânia viaja, pela primeira vez, ao Ocidente, desde o início do conflito. Isso porque pesa sobre seus ombros uma ordem de prisão declarada pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra - por, principalmente, o deslocamento de população da Ucrânia. EUA e Rússia não são signatários do Tratado de Roma, que criou a Corte. Logo, Putin, ao pisar em território americano, não será preso. Ao contrário do que ocorreria no Brasil, por exemplo.

Além de todo o aspecto simbólico, cabe observar na reunião como Trump lidará com Putin. Obviamente, não será da mesma forma com que desrespeitou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na visita à Casa Branca.

Está ainda em jogo o papel do americano como negociador. Ele costuma se gabar de ser um exímio jogador. Em março de 2023, disse que, caso fosse eleito, acabaria com a guerra em um dia - o que, obviamente, não ocorreu. Em 2019, no primeiro mandato, ele se tornou o primeiro presidente americano a cruzar a fronteira e entrar na Coreia do Norte, mas houve poucos efeitos práticos do gesto construído para as lentes dos fotógrafos captarem um possível "pacificador".