Campanha contra o antissemitismo no Brasil traz apelo de sobreviventes do Holocausto

Em reação à onda de antissemitismo, o Memorial do Holocausto e a Federação Israelita do Estado de São Paulo lançaram uma nova campanha com vozes de sobreviventes do horror nazista que migraram para o Brasil.

Entre os protagonistas estão Ariella Segre e Gabriel Waldman, que narram suas trajetórias de dor, superação e gratidão ao país, mas também expressam preocupação com os sinais crescentes de intolerância e desinformação. Os vídeos terminam com a mensagem direta: “Diga NÃO ao antissemitismo.”

Os vídeos foram dirigidos pelo cineasta Marcio Pitliuk, curador do Memorial do Holocausto.

— Esses depoimentos não são apenas memória, são um alerta. Quando os sobreviventes dizem que estão vendo o antissemitismo ressurgir, o Brasil precisa escutar com atenção. Eles já viram esse filme antes — afirma Pitliuk.

A campanha é lançada no momento em que o governo retirou o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), organização que reúne países comprometidos com o combate ao antissemitismo. A medida do governo Lula foi em resposta à maneira como o governo Benjamin Netanyahu vem lidando com a crise na Faixa de Gaza.