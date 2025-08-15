Hytalo Santos foi preso em São Paulo nesta sexta-feira (15). YouTube@podcats / Reprodução

A prisão do influenciador Hytalo Santos, acusado de crimes sexuais envolvendo menores, acende um alerta que põe em xeque a lógica da hipervisibilidade infantil nas redes sociais.

Cada vez mais, crianças são transformadas em "mini-celebridades digitais" pelos próprios pais, que gerenciam perfis, negociam publis e moldam a imagem dos filhos sob o mecanismo do engajamento. Danças sensuais, desafios de dublagem e roupas adultizadas aparecem como conteúdo "fofo" ou "divertido", mas, na prática, podem alimentar uma cadeia perversa de exploração — nem sempre explícita, mas muitas vezes tolerada, incentivada ou monetizada.

Esse tipo de exposição abre caminho para abusos ativos e diretos, como nos casos de quem lucra com vídeos de apelo sexual envolvendo crianças e para uma forma mais sutil e sistêmica de exploração.

O algoritmo das redes sociais atua como um radar automático, ampliando a entrega de conteúdos de crianças justamente para quem mais busca por esse tipo de imagem — o que significa que, sem que os pais percebam, o perfil de uma menina dançando pode estar sendo exibido insistentemente para adultos com uma mente predatória.

É preciso uma discussão urgente sobre os limites da exposição infantil nas plataformas digitais. Os pais que celebram os likes e contratos publicitários dos influenciadores mirins podem estar abrindo uma porteira perigosa, na qual vaidade e descuido andam de mãos dadas com riscos concretos de violência e assédio.