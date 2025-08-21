Aviões militares estrangeiros que pousaram em Porto Alegre já geraram crises diplomáticas

Avião Hércules da Royal Air Force foram flagrados na Base Aérea de Canoas em 1983. Fernando Gomes / Agencia RBS

O pouso de um avião americano no aeroporto Salgado Filho nesta terça-feira (19) gerou alvoroço nas redes sociais e especulações sobre o objetivo do voo. Contudo, não é a primeira vez que a presença de uma aeronave militar estrangeira provoca curiosidade Rio Grande do Sul.

Em fevereiro de 2020, por exemplo, a coluna noticiou que um avião de transporte da força aérea britânica aterrissou no Salgado Filho. Proveniente da Ilha de Ascensão, a aeronave — um Airbus A400M Atlas, conhecido como Atlas C.1 da Royal Air Force (RAF) — fez uma escala técnica para, posteriormente, seguir rumo às Malvinas (Falklands, para os britânicos).

O pouso em Porto Alegre serviu para reabastecimento antes da retomada do voo até o arquipélago, reivindicado pela Argentina no Atlântico Sul.

O fato, porém, não é exclusivo nem recente. O uso de aeroportos brasileiros por aviões do Reino Unido já ocorre há anos. Tanto que, em 2015 e 2016, foi motivo de mal-estar entre os governos do Brasil e da Argentina. Em 2017, por exemplo, um documento do controle de tráfego aéreo do país vizinho veio a público, identificando seis pousos nos aeroportos do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Porto Alegre entre novembro e dezembro de 2016. Já em 2015, foram registrados 12 pousos.