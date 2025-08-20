Avião pousou em Porto Alegre às 17h12min. André Ávila / Agencia RBS

O avião sem identificação, pertencente aos Estados Unidos, que pousou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na tarde de terça-feira (19), tem levantado especulações principalmente devido ao momento de tensão entre os governos americano e latino-americanos.

Não apenas a crise tarifária e as pressões da administração Donald Trump sobre o Executivo e o Judiciário brasileiros alimentam o caldo de teorias conspiratórias, mas também a elevação da temperatura entre a Casa Branca e o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.

Na terça-feira (19), Trump deslocou navios de guerra para a costa venezuelana e prometeu usar "toda a força contra Maduro". O líder bolivariano, por sua vez, mobilizou 4,5 milhões (15% da população) de membros de uma milícia que, apesar do nome, integra as forças armadas oficiais da Venezuela.

O avião americano, um Boeing 757, pousou em Porto Alegre às 17h13min, segundo registro das câmeras do Salgado Filho. Por volta das 20h, decolou rumo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Chegou ao Brasil procedente de Porto Rico.

O fato de se tratar de uma aeronave que já foi utilizada para transportar membros da CIA causa ainda mais curiosidade.

A coluna busca informações oficiais junto ao Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre e à embaixada americana em Brasília, mas nenhuma das representações se manifestou até o momento.

Uma fonte ligada às autoridades de segurança brasileiras afirmou que o avião possivelmente está transportando diplomatas aos consulados dos EUA de Porto Alegre e de São Paulo. Ela lembrou que os EUA dispõem de muitos aviões com maior autonomia fazendo transporte de pessoas do corpo diplomático. Ou seja, o fato de a aeronave prestar serviços para a CIA não significa que estaria, necessariamente, transportando membros da agência de inteligência americana.