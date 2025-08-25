As expectativas para a 40ª edição do Natal Luz de Gramado

Pórtico de Gramado durante o Natal Luz em 2024. Cleiton Thiele / Serra Press

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Passado o Festival de Cinema, os olhos de Rio Grande do Sul se voltam para um evento que é considerado por alguns o maior de todo o Estado: o Natal Luz de Gramado.

Datado para iniciar efetivamente no dia 23 de outubro, este ano contará com 82 dias de duração. Esta é a 40ª edição do evento, e as expectativas para este ano são das mais altas — pelo menos para Rosa Helena Pereira Volk, presidente da Gramadotur, órgão que organiza o evento, que espera que este seja o Natal Luz de Gramado com maior venda de ingressos, principalmente pela retomada após a enchente de 2024.

— O Natal do ano passado já foi importante, foi uma recuperação para a cidade, que passou seis meses fora da prateleira de qualquer operadora, de qualquer player de turismo, de qualquer agência de viagem. Eles podiam vender qualquer destino brasileiro, menos Gramado, menos RS, porque para fazer turismo profissional tem de ter assento em aeronave e nós não tínhamos malha aérea suficiente, (tínhamos) um aeroporto fechado.

Segundo Rosa, a primeira edição do evento, em 1986, foi uma reunião de pessoas na Praça das Etnias — que, naquela época, se chamava Praça das Comunicações — e uma caminhada até a frente da igreja, onde aconteceu um concerto. Neste ano, a ideia é relembrar a tradição.

— Toda quinta-feira, nós vamos fazer exatamente dessa mesma forma. Vamos ter coral e elenco, mas também um convite para que nossa comunidade, que sempre participou tão ativamente do Natal, esteja revivendo essa caminhada. É um momento bonito de reflexão. Essa caminhada vai terminar na Rua Coberta com uma apresentação, uma celebração a cada semana diferente.

Desfiles são tradicionais nas edições do Natal Luz de Gramado. Rafael Cavalli / Divulgação

Outra iniciativa inovadora que será colocada em prática durante o Natal Luz de 2025 acontecerá durante o desfile oficial. Dentro de uma ala específica de um carro alegórico os turistas, por meio do Passaporte Premium, terão a oportunidade de participar do tradicional desfile.

Outras atrações

Já divulgado no início do mês, o Natal Luz de 2025 contará também com a participação dos ilusionistas Henry e Klauss, conhecidos internacionalmente, que farão um show dentro do Palácio dos Festivais. Também está confirmada a apresentação do Nativitaten, um espetáculo que celebra o nascimento de Jesus e a magia do Natal por meio de música, dança e efeitos pirotécnicos, entre outras atividades de uma extensa programação.

Rosa também salienta que, além das atrações pagas, há diversas atividades externas que não exigem a compra de ingressos.

— Nós temos atividade diariamente na Rua Coberta, diariamente na Vila de Natal, nós temos muita atividade gratuita. A decoração da cidade por si só já é um atrativo inacreditável, porque a cidade vira um parque temático natalino.