As crises de soluço de Bolsonaro; como está a saúde do ex-presidente

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar em sua casa em Brasília. EVARISTO SA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Ainda com reflexos da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro segue realizando procedimentos médicos com frequência. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente a deixar a prisão domiciliar para realizar exames em um hospital particular de Brasília.

Na quinta-feira (14), o deputado federal gaúcho Coronel Zucco (PL) — que recebeu permissão de Moraes para visitá-lo — esteve na casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. Em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, Zucco comentou sobre o estado de saúde do ex-presidente:

— Ele está se recuperando de uma cirurgia de 12 horas. De vez em quando, tem crises de soluços que duram um, dois ou até três dias sem parar. É algo muito ruim e incômodo. Logicamente, sua saúde está debilitada, mas não conheço ninguém com a força e o espírito que ele tem. Conversamos sobre as pautas em discussão no Congresso Nacional. Ele está acompanhando dentro do possível, sem redes sociais, mas deve ter acesso à televisão. Fomos lá principalmente para dar apoio, solidariedade e acolhimento, como amigos, e estamos muito preocupados.

Saia justa com Michelle Bolsonaro

O deputado também passou por um constrangimento envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, como noticiou Rosane de Oliveira. Antes da visita, Zucco havia dito que levaria uma picanha para assar na casa do ex-presidente. Pouco depois, Michelle publicou em seu Instagram que "tal evento não ocorreu".

— Eu tive a pretensão de fazer um assado, mas, quando cheguei lá, devido ao estado de saúde dele, reflexo da cirurgia e da facada, ele não estava em condições. Conversamos bastante, por mais de uma hora, sobre o cenário nacional. É preocupante, da minha parte, termos receio de fazer um churrasco, algo que, para o gaúcho, é cultural. Mas ela (a ex-primeira-dama) tem suas preocupações, e eu as respeito — disse ao Timeline.