Após suspeita de interferência na Groenlândia, Dinamarca convoca diplomata dos EUA para explicações

Ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen. Roni Rekomaa / Lehtikuva

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo da Dinamarca convocou, nesta quarta-feira (27), o encarregado de negócios dos Estados Unidos após suspeitas de tentativas de interferência na Groenlândia, um território autônomo dinamarquês que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump manifestou interesse em controlar durante seu mandato.

De acordo com a imprensa dinamarquesa, pelo menos três funcionários do governo norte-americano próximos a Trump foram avistados recentemente na Groenlândia, onde tentavam obter informações sobre temas que causaram tensão entre a ilha e o governo dinamarquês.

— Qualquer tentativa de interferência nos assuntos internos do Reino (da Dinamarca) é inaceitável. Solicitei ao Ministério das Relações Exteriores que convoque o encarregado de negócios dos Estados Unidos para uma reunião — disse o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, em comunicado enviado à agência de notícias AFP.

O interesse de Trump

Apesar de 80% de seu território ser coberto por gelo, a Groenlândia desperta o interesse de Washington devido ao seu grande potencial explorável. A ilha abriga uma das maiores reservas de minerais críticos do mundo — essenciais para energias renováveis e tecnologia —, além de urânio, petróleo e gás.

Leia Mais Trump de olho na Groenlândia: saiba o que está em jogo no interesse dos EUA pela ilha