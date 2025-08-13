Anistia Internacional critica relatório de direitos humanos dos EUA

Segundo organização, os EUA omitiram seções sobre denúncias de violações de direitos humanos em determinados países. Alex Wroblewski / AFP

O relatório anual dos Estados Unidos documentam que documenta supostos abusos de direitos humanos em todo o mundo foi criticado pela Anistia Internacional, maior organização de mobilização por justiça social do mundo. Em nota publicada nesta terça-feira (12), Amanda Klasing, diretora nacional de relações governamentais e advocacia da ong, afirmou que o "governo Trump se envolveu em uma documentação muito seletiva de abusos de direitos humanos em certos países".

Segundo a Anistia Internacional, os EUA omitiram seções sobre denúncias de violações de direitos humanos em determinados países, além de casos de discriminação contra pessoas LGBTQ+. A entidade também criticou a superficialidade do documento. Os relatórios de direitos humanos do Departamento de Estado dos EUA costumam ser utilizados por tribunais americanos e internacionais por serem os mais abrangentes sobre o tema.

"Já criticamos relatórios anteriores quando justificado, mas nunca vimos algo como este. Nunca antes os relatórios priorizaram tanto a agenda política de um governo em detrimento de uma prestação de contas consistente e verdadeira sobre violações de direitos humanos no mundo – suavizando críticas em alguns países e ignorando violações em outros. O Departamento de Estado afirmou que 'menos é mais'. Porém, para vítimas e defensores dos direitos humanos que dependem desses relatórios para expor abusos, menos é simplesmente menos.", diz trecho da nota.

A organização também direcionou críticas ao secretário de Estado, Marco Rubio, acusando-o de tomar uma decisão "perigosa e míope" ao publicar uma versão "truncada" do relatório, que não inclui todas as violações de direitos humanos.

"Isso envia uma mensagem alarmante de que os EUA estão dispostos a ignorar certos abusos, sinalizando que vítimas de violações podem ficar desamparadas. Deixar de relatar adequadamente essas violações prejudica ainda mais a credibilidade dos EUA em questões de direitos humanos."

Casos brasileiros

O relatório do governo Trump também criticou a gestão de Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, acusando-os de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

