Aeronaves que vão gerar dados para reconstrução do Estado já estão em operação; veja fotos

Aviões foram vistoriados pelo governo federal na segunda-feira (11). MIDR / MIDR - Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As aeronaves contratadas pelo governo federal para realizar o mapeamento aéreo de 186 municípios do RS deram início às operações nesta terça-feira (12). Os voos vão capturar imagens e dados de alta precisão que servirão de base para obras de prevenção e reconstrução no Estado, afetado por recentes desastres climáticos. Na segunda-feira (11), uma visita técnica aos equipamentos e aeronaves marcou o início dos trabalhos e o primeiro voo ocorreu em Garibaldi.

O projeto utiliza pela primeira vez no país a tecnologia de oito pontos por metro quadrado, que oferece um nível inédito de detalhamento para mapeamento territorial. O trabalho vai gerar modelos digitais de terreno e superfície, além de ortoimagens - fotografias aéreas corrigidas geometricamente para eliminar distorções, fundamentais para estudos hidrológicos e planejamento urbano.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em parceria com a Secretaria de Apoio à Reconstrução do RS. Com investimento de R$ 46 milhões, o projeto deve ser concluído em 14 a 16 meses. Os voos ocorrerão exclusivamente durante o dia para aproveitar a melhor iluminação natural, garantindo a qualidade das imagens e do mapeamento a laser.